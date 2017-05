Coruche – Ministro da Agricultura abre hoje a Feira Internacional da Cortiça

A Feira Internacional da Cortiça – FICOR começa esta quinta-feira em Coruche, em pleno Parque do Sorraia, e vai ter a fileira do setor reunida para debater o futuro do principal recurso que faz a riqueza desta indústria: o montado de sobro e a sua sustentabilidade ambiental e económica. Na agenda de debates está ainda o lançamento da possibilidade de candidatura do Montado de Sobro a património da UNESCO, uma ideia adiantada pelo presidente da Câmara Municipal, Francisco Oliveira, na apresentação do certame.

Este é o Ano Internacional do Turismo Sustentável e a Feira pretende assinalar esta data com ações e debates de sensibilização sobre a importância de preservar a biodiversidade deste ecossistema único que, além da cortiça, é gerador de outras fontes de rendimento, desde a pastorícia, às atividades de turismo, entre outras. A Feira vai assinalar ainda os 25 anos da Associação de Produtores Florestais de Coruche (APFC) que, numa tentativa de medir o pulso aos políticos nacionais sobre este setor, organiza esta sexta-feira um grande debate com representantes dos vários grupos parlamentares na Assembleia da República, às 14h30, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça. A não perder ainda o grande debate anual do setor, no sábado, a partir das 9h, em que o setor se junta para debater o tema das alterações climáticas e outros que preocupam os produtores e a indústria. Vai falar-se ainda da reforma florestal que, na opinião da APFC, “deixou o sobreiro um pouco esquecido”. “Queremos trazer de volta o sobreiro como a árvore nacional”, referiu a dirigente da PFC, Rita Bonacho. Ainda a nível científico, destaca-se, no dia26 de manhã, a reunião anual do Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça, estrutura instalada neste observatório. Neste dia vai haver ainda visitas à indústria e um programa educativo dirigido às crianças das escolas do concelho, no Centro de Exposições. A RETECORK, rede europeia de territórios corticeiros, vai reunir em Coruche, esta quinta-feira de manhã,

A feira é inaugurada pelo ministro da Agricultura, Capoulas Santos, às 17h, e segue-se uma visita à área da plataforma de transação de cortiça que este ano já foi lançada e cujas amostras vão estar em exposição no pavilhão principal da FICOR. Destaque também para uma novidade no centro de exposições de Coruche: o espaço Wine & Cork, uma zona exclusivamente dedicada aos vinhos sustentáveis e que são engarrafados com rolhas de cortiça (principal produto da indústria corticeira), onde vai haver todos os dias uma conversa orientada pelo sommelier (especialista em vinhos) Sérgio Antunes. Este espaço foi proposta da APFC que considera “natural” esta ligação do vinho à cortiça e que a autarquia acolheu, contratando a empresa Essência do Vinho para organizar o espaço e dinamizá-lo. Aqui vai poder provar vinhos, saber mais sobre cada um deles, ouvir falar de vinho sustentável e de novas aplicações da cortiça, uma vez que o Wine & Cork partilha a zona do pavilhão com um outro espaço já importante na FICOR, o Espaço Inovação, onde estão expostas a as principais novidades em design, mobiliário, peças decorativas, revestimentos, e outras. Em permanência desde o ano passado, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, está a exposição “Cork: new uses in architecture” que apresenta novas utilizações da cortiça como material.

Sendo a nona edição da Feira, Francisco Oliveira considera-a já “fundamental” para a afirmação do território de Coruche e fala do setor como determinante para o concelho e para a fixação de pessoas. Coruche é o 10º maior concelho nacional em área e boa parte do seu território é montado de sobro. “Cabe-nos esta tarefa de defender este património”, frisa o autarca, que espera do montado que seja também um espaço de atratividade turística.