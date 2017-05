Adeus, Camilo

O projeto da Camiliana que envolveu o Círculo de Leitores e José Viale Moutinho foi um dos acontecimentos culturais marcantes dos dois últimos anos. A obra de Camilo Castelo Branco espraia-se por, pelo menos, 30 mil páginas, sendo que um número apreciável delas não faz parte dos mais procurados romances, livros de contos e novelas. Camilo foi prolífico em todas as suas dimensões, sempre a roçar a genialidade na epistolografia, na polémica, nos seus avassaladores escritos românticos. José Viale Moutinho é hoje o sumo-sacerdote da investigação camiliana, a ele se deve, com o comprazimento do Círculo de Leitores, a organização de quatro volumes com textos dispersos, foi uma ciclópica recolha de esparsos que mostram um Camilo praticamente desconhecido dos não iniciados, e onde há páginas magistrais, impossíveis de manter no olvido. Este quarto volume (edição do Círculo de Leitores, Fevereiro de 2017) recolhe crónicas, textos polémicos e uma seleção de artigos. Lê-se este acervo disperso com o travo amargo de que há aqui gemas literárias e ficamos a interrogar quanto mais há de Camilo que devia merecer a continuidade da organização da sua escrita e a sua divulgação, ele merece essa atenção por que é um dos fulgores na nossa língua pátria. Temos aqui um Camilo sátiro, trauliteiro, de pena acerada, escrevendo peças avulsas em jornais de Vila Real ou no Porto, divulgador histórico, embrenhado já na fatiota de visconde de Correia Botelho, muitas vezes movendo-se com pseudónimos, cada um deles mais engraçado que o outro. Sei muito bem que José Viale Moutinho não será agraciado por tantíssimo trabalho em prol da cultura portuguesa, foi ditado que Camilo não é primeiríssima necessidade na aprendizagem da língua portuguesa, com os resultados à vista. Mas é bom que ainda alguém se abalance a empreitadas como esta Camiliana que avulta um génio da escrita disperso por folhas e folhetins com que ganhava a vida, pondo-a em romance, como mais ninguém

o fez.