Cinco livros sobre a Vila de Santarém na época de seiscentos

“A Vila de Santarém” na época de seiscentos, obra em cinco volumes, com introdução e leitura de Martinho Vicente Rodrigues, vai ser lançada no próximo dia 16 de março, pelas 16h00 no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém.

“A Vila de Santarém (1640- 1706), instituições e administração local”, com cerca de três mil páginas de história, é uma representação pioneira no que respeita ao tempo de seiscentos na Vila de Santarém. Do tempo em que se forja o mundo moderno.

Cinco volumes a valorizar fontes, atos constitutivos do Concelho, Administração Municipal, Finanças e Impostos, Bens do Concelho, Assuntos Militares, de Justiça e de Polícia capazes de abrir novas janelas de observação.

A obra, editada pelo Centro de Investigação Prof. Joaquim Veríssimo Serrão, mostra toda a informação disponível sobre as Sessões da Câmara Municipal de Santarém realizadas, incidindo nos aspetos de assiduidade dos Membros do Senado e na sequência cronológica da sua realização. Não obstante, também no que se refere à transcrição e edição de registos dos livros de Atas dos anos de 1640 a1706.