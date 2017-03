Decorreu no passado dia 19 de Fevereiro, em S. Bernardino – Peniche, a 5.ª Prova da Taça do Oeste com a presença de atletas da Casa do Benfica Santarém.

Em Carabina articulada José Ribeiro obteve o 9º lugar com 267 pontos; Moisés Pedrosa obteve o 13º lugar com 255 pontos; Fernando Silva obteve o 17º lugar com 239 pontos.

Em Pistola, Alexandre Fernandes obteve o 4º lugar com 262 pontos; Fernando Silva obteve o 8º lugar com 244 pontos; Moisés Pedrosa obteve o 10º lugar com 236 pontos.