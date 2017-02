Andebol – Santarém presente no Torneio nacional de seleções de iniciados

Está de volta o Torneio Nacional de Seleções de Andebol do escalão de iniciados masculinos.

Santarém participa nesta época de 2016/17 com uma Seleção Inter-Regional SANTARÈM/PORTALEGRE, porque as competições deste escalão são organizadas pela Associação de Andebol de Santarém, mas participam nas mesmas equipas de Portalegre.

Dias 18 e 19 de Fevereiro de 2017, com jogos no Pavilhão da Escola Secundária de Benavente e da Barrosa, disputa-se a 1ª Fase Nacional – Zona 2, a zona mais forte ou competitiva com a participação da Seleções anfitriã Santarém/Portalegre, Aveiro, Leiria e Porto.

O jogo de abertura desta concentração/fase que é organizada pela Associação de Andebol de Santarém, com o apoio do Município de Benavente e Colaboração do ADC Benavente será sábado dia 17 de Fevereiro pelas 15,30 horas – Santarém/Portalegre – Porto no Pavilhão da Escola Secundária de Benavente e pelas 18 horas no pavilhão da Barrosa disputa-se o outro jogo da 1ª Jornada entre as Seleções de Aveiro e Leiria.

No domingo dia 19 de Fevereiro a 2ª Jornada a disputar no Pavilhão da Escola Secundária de Benavente pelas 9 horas a Seleção de Santarém/Portalegre a de Aveiro e às 11 horas Porto com Leiria.

Da parte da tarde pelas 15,30 horas defrontam-se a contar para a 3ª jornada as Seleções de Aveiro e Porto e às 18 horas no Pavilhão da Escola Secundária de Benavente as Seleções de Santarém/Portalegre co Leiria.

O presidente da Direção de Andebol de Santarém, principal defensor da organização de provas de andebol em parceria entra as Associações Regionais, espera no mínimo conseguir o 3º lugar que apura para a fase intermédia que se realiza a 13 e 14 de Maio, sendo que ideal seria a Seleção de Santarém/Portalegre clarificar-se em 1º ou 2 lugar que garante o apuramento direto para a Fase Final que se realiza de 9 a 11 de Junho de 2017.

Relacionado