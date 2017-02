Santarém – Alunos do Projeto Erasmus+ recebidos nos Paços do Concelho

Os alunos de cinco escolas de países europeus: Espanha, Itália, Lituânia, Portugal e Roménia, nomeadamente: IES Cánovas del Castillo, Istituto d’Istruzione Superiore Patini Liberatore, Vilniaus Pilaites gimnazija, Agrupamento Escolas Dr. Ginestal Machado, Colegiul National de Informatica “Tudor Vianu, participantes no Projeto IDEAS – ERASMUS +, foram recebidas esta tarde no Salão Nobre dos Paços do Concelho, por Inês Barroso, Vereadora da Educação da Câmara de Santarém.

Manuel Lourenço, Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado e Cristina Ferreira Silva, Coordenadora do Projeto Erasmus+, na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, agradeceram a receção, juntamente com as professoras envolvidas neste projeto: Alexandra Forte, Clara Ferreira, Sandra Baptista, para além dos professores que acompanham os alunos de Espanha, Itália, Lituânia e Roménia.

Inês Barroso congratulou-se por Santarém poder receber estes alunos, e lembrou que esta Cidade pertence à Rede Internacional de Cidades Educadoras, o que, para além da promoção do intercâmbio de experiências nacionais e internacionais, também passa pela promoção e colaboração em ações concretas entre cidades.

Os alunos estão em Santarém a trabalhar na área das línguas, com o objetivo de encontrar , não só, métodos de ensino inovadores, como o melhor método de ensino das línguas.

A par deste projeto, os alunos também vão ter a oportunidade de trabalhar a área das energias renováveis. Cada aluno de cada país participante analisou os níveis de consumo energéticos em casa e agora, na escola, vão propor uma forma de encontrar baixos custos, de modo a promover a eficiência energética.

O principal objetivo do Projeto IDEAS – ERASMUS + “é promover a inovação pedagógica combatendo assim o insucesso escolar, uma vez que, a escola de hoje tem de se adaptar a uma sociedade em permanente mudança, às inovações tecnológicas e ainda preparar o aluno para um mercado de trabalho globalizado. Assim, é necessário inovar as práticas pedagógicas e determinar um outro paradigma de ensino. A sala de aula é o local onde a ação se desenrola e por isso, o foco deste projeto são as práticas pedagógicas que conduzem às competências a adquirir pelos alunos no âmbito linguístico, científico e digital. Para alcançar o propósito deste projeto são levadas a cabo várias atividades presenciais nas cinco escolas parceiras e ainda atividades envolvendo as novas tecnologias de informação e comunicação”.

Outro tema que é abordado por todas as escolas parceiras é a sustentabilidade ambiental e económica, de modo a desenvolver em toda a comunidade educativa, uma consciência ecológica e economicamente viável através de várias ações efetivas no Agrupamento Dr. Ginestal Machado.

Relacionado