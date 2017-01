Editorial – Partem tristes os mais valorosos

Carlos Abreu deixou-nos. Partiu esta segunda-feira para a derradeira viagem. É certo que de algum modo já nos tinha deixado há algum tempo, quando a doença que o minou o foi retirando prematuramente ao convívio dos amigos que tanto apreciava. Do mesmo modo, a cidade de Santarém que ele tanto amou e valorizou, e onde deixa a marca incontornável que continua a ser o Festival Nacional de Gastronomia – “pai de todos os certames e feiras de gastronomia”, como ele gostava de lembrar –, o foi esquecendo também. Injustamente. Sobretudo por parte daqueles que tinham o dever primeiro de o recordar, de o acarinhar, como novos “donos” do Festival que nos legou. Mas preferiram apagá-lo. Primeiro correndo-o para fora da organização do Festival – ainda no tempo de Moita Flores que, perante a passividade local, foi suprimindo todos os que lhe faziam frente, dentro e fora da Câmara – e depois até o nome lhe apagaram dos convites inaugurais do certame que fundou e levantou. Carlos Abreu morreu, porventura, amargurado com o esquecimento a que o votaram em vida. O seu currículo de actividade pública é extenso, como se pode ler mais adiante, nesta edição, na notícia sobre o seu falecimento. Nem tudo terá feito bem, por certo. Mas era um homem bom e dedicado à causa pública. E deixou obra. Merece, pois, que o perpetuemos na memória da cidade. Sobretudo por essa obra que deixou na Casa do Campino, como presidente da Região de Turismo – que já foi do Ribatejo – e pelo Festival Nacional de Gastronomia que continua a ser uma marca incontornável de Santarém, de que ele foi o rosto mais visível, como fundador e construtor, num pioneirismo que lhe mereceu o estatuto nacional logo na primeira edição, em 1981. Num percurso sempre consistente e inovador, que mereceu que se assinalasse aqui, já em 1997, e com a presença do então primeiro-ministro António Guterres em Santarém, a elevação da gastronomia a Património Nacional. Cabe ao executivo da Câmara actual – Carlos Abreu também foi vereador nos idos tempos de Ladislau Botas – que agora o honrou com um voto de condolências, perpetuar-lhe a memória. Outros, de menor mérito, já têm nome na toponímia local, ainda em vida.

O sucesso de David Antunes

É verdade que nesta passagem, sempre efémera, pela vida, há uma maior motivação nalguns pela busca de se perpetuarem, uma quase necessidade interior de luta contra o esquecimento que é a mais comum circunstância do homem. E nesse caminhar, de utopia e perseverança, afirmam a sua diferença, e às vezes a fortuna bate-lhes à porta. David Antunes, que faz capa nesta edição de O Ribatejo, é um caso singular dessa perseverança no seu sonho de viver a música. E de viver da música. É provável que os seus fãs não saibam, mas o David, sendo oriundo de uma família de músicos – os talentosos manos Antunes – nem sempre viveu da música. Entre outras actividades, também trabalhou no jornal O Ribatejo, onde a sua criatividade de web-designer e editor de vídeo deixou marca duradoura. Mas fizesse o que fizesse, a música estava primeiro. E por isso lançou ainda aqui um originalíssimo concurso de karaoke, com audições em estúdio e votação no site do jornal, que então fez algum furor e teve direito a grande final da Feira do Ribatejo. Já lá vão oito anos, e continuamos-lhe reconhecidos. David Antunes é agora um nome popular, mais ainda depois de vencer o concurso da TVI, e com concertos agendados em todo o país e um álbum de originais pronto a sair. Mas o melhor mesmo é lerem-no, na entrevista que aqui publicamos, ou ainda vê-lo e ouvi-lo ao vivo no site do jornal. A sua alegria e capacidade de nos envolver, pelas palavras como pela música, são simplesmente contagiantes.