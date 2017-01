Eça de Queirós e o colonialismo africano

“O olhar colonial em Eça de Queirós, O continente africano na escrita queirosiana”, por João António Salvado, Edições Vieira da Silva, 2016, é uma obra que pelo seu aturado rigor e aliciante organização irá surpreender não só os estudiosos queirosianos como os investigadores do império colonial português.

Eça de Queirós foi jornalista, publicista, romancista, contista, novelista e diplomata, entre outros místeres, o continente africano dissemina-se pela sua ficção bem como pelas suas notas e textos de envolvente jornalística. Acompanhou as sucessivas etapas da ascensão do imperialismo e do colonialismo sobretudo protagonizado pelo Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Bélgica. Apreciar a prosa queirosiana e o seu olhar africano tem sido objeto de diferentes trabalhos críticos. Mas a investigação de João António Salvado ganhou foros de originalidade pelo enquadramento historiográfico, que ele designa o mundo em mudança, e em que se faz o enquadramento da colonização portuguesa no grande tabuleiro das ambições colonialistas de novas e velhas potências. Depois o autor conecta a vida e a obra de Eça com o contexto internacional da época, apreciamos o pensamento colonial do genial autor de Os Maias e temos por último como pano de fundo as grandes questões coloniais do século XIX.

O mundo em que viveu Eça de Queirós assistiu à ascensão da energia a vapor, do industrialismo e da abjeção ao tráfico negreiro. As grandes palavras de ordem passaram a ser o progresso e a civilização. Sonha-se atingir África com o caminho-de-ferro e com o quinino, obter mercados e matérias-primas e levar a evangelização. Ir até África parece ser o melhor remédio para evitar cobiças em território europeu, esvaziar, mediante as colónias, as rivalidades de cunho nacionalista. O canal de Suez alterara radicalmente a navegação transoceânica, as grandes potências reajustaram as suas estratégias, desde a Rússia à Grã-Bretanha. Um punhado de exploradores, mete-se por África adentro, a partir de 1870 é bem claro o frenesim entre França, Grã-Bretanha, Espanha, Portugal, Bélgica, Alemanha e a Itália – é a partilha de África. A Conferência de Berlim marca as regras do jogo, os grandes litígios vão ter lugar, os vexames também: será o caso do Ultimato britânico, um vendaval que arrastará a prazo a monarquia portuguesa. A Sociedade de Geografia de Lisboa torna-se, entre nós, o espaço mais adequado à divulgação e grandes viagens. Depois do traumatismo que fora a independência do Brasil, acredita-se que o futuro de Portugal esteja em África, que se imigre e que se leve a civilização.

Eça de Queiroz só viajou a África uma vez, quando foi ao Egipto (1869-1870). No entanto a viagem foi marcante e João António Salvado é meticuloso nos trechos alusivos. Depois Eça é cônsul em Havana, em Newcastle, em Bristol, em Paris, vê o mundo de outra maneira, acaba por subvalorizar a temática africana.

Mas tem pensamento próprio sobre o colonialismo, dirá mesmo na sua colaboração no “Distrito de Évora” o seguinte: “A colonização é a forma mais louvável e mais justa da conquista, é o meio mais direto de propagar a civilização. Ela é sempre útil, mas há circunstâncias que a tornam particularmente necessária”. Tem ideias sobre uma nova ordem colonial: “Só um povo cuja organização política seja fundada na justiça, pode tirar proveito de uma colónia, porque só ele a saberá tratar com justiça” e não deixa de ser mordaz: “As relações de Portugal com as suas colónias são originais. Elas não nos dão rendimento algum: nós não lhes damos um único melhoramento: é uma sublime luta – de abstenção!”.

A ficção queirosiana está enxameada de referências sobre África, graças a esses textos será possível ter-se um entendimento da burguesia e nobreza sobre os negócios africanos, como se percebia o colono, qual a imagem do africano, as obras maiores falam do negro, do deportado, é bom não esquecer João da Ega, em Os Maias, que nos dá um retrato de um certo pensamento burguês, e da sua profunda displicência quanto à colonização africana: “Porque não se deixaria o preto sossegado na calma posse dos seus manipansos? Que mal fazia à ordem das coisas que houvesse selvagens? Pelo contrário, davam ao universo uma deliciosa quantidade de pitoresco!”.

E temos por fim as grandes questões coloniais, analisadas com agudeza, dando privilégio ao Magreb, com umas lambuzadelas superficiais à África Austral e Oriental, detém-se com mais cuidado nos problemas egípcios, sem dúvida é este o território africano mais presente na obra queirosiana. Fica bem testemunhado que Eça acompanhou no seu tempo a corrida colonial da Europa industrial do século XIX, foi um observador único, muitíssimo atento. Temos aqui um Eça de Queirós que andava fugido da nossa atenção, é pertinente conhecê-lo, fora dos grandes meios políticos de Lisboa, o seu olhar colonial foi de um homem do seu tempo, mostra a sua cultura, o seu espírito de previsão e as poucas ilusões que nutria sobre o destino colonial português.