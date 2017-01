Santarém – Câmara reforça equipamentos e pessoal da limpeza urbana

De modo a reforçar as tarefas de limpeza dos espaços públicos, a Câmara de Santarém tem agora mais equipamentos e mais recursos humanos a laborar. Segundo uma nota da Câmara, “para além da varredura manual, a autarquia dispõe 3 varredoras mecânicas para efetuar a limpeza urbana no Sacapeito, Casal do Provedor, Centro Histórico, Pereiro, S. Bento, S. Domingos, Olival da Comenda, Vale de Estacas, Mergulhão, Alto do Bexiga, Jardim de Baixo, Jardim de Cima, Portela das Padeiras e Ribeira de Santarém”.

A limpeza tem lugar de segunda a sexta-feira, das 06h00 às 18h00m e aos sábados, das 06h00 às 12h00 horas.