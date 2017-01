Obras duplicam área do Jardim de Alpiarça

A Câmara Municipal de Alpiarça iniciou as obras de empreitada de Ampliação e Revitalização do Jardim Municipal de Alpiarça, que irão decorrer num prazo de 225 dias, num valor global de cerca de 340 mil euros. A obra será comparticipada a 85% por verbas dos fundos comunitários do quadro 2014-2020, no âmbito da Regeneração Urbana.

Após a aprovação do Plano de Acção para a Regeneração Urbana (PARU), esta operação foi candidatada e aprovada pela CCDR-A e seguidos todos os procedimentos de concurso de empreitada, tendo sido atingidas as condições para concretizar uma intervenção de recuperação e valorização do tecido central urbano do concelho, logo no primeiro momento em que isso é possível.

Assim, o Jardim mais que duplicará a sua área de implantação e terá mais do dobro de árvores e espaços verdes. Serão também construídos dois edifícios para futuras actividades de apoio à fruição do Jardim, bem como um espaço cívico envolvente ao monumento de homenagem a José Relvas e ao actual coreto.

Esta intervenção no espaço público deverá ter um impacto bastante reduzido sobre a mobilidade na vila. No entanto, a Câmara Municipal apela à compreensão da população de Alpiarça para quaisquer constrangimentos que possam vir a surgir, bem como à colaboração, colocando-se sempre à disposição para considerar eventuais correcções.

Em conjunto, e no momento em que se assinalam os 40 anos de Poder Local Democrático, concretizaremos mais um importante investimento com impacto positivo na vida colectiva da nossa população e no futuro da nossa terra — um decisivo passo na valorização da imagem urbana, qualificando uma área no centro da vila de elevada importância histórica e simbólica, dotando-a de novas valências e de nova atractividade.