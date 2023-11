“Vórtices” e tempestades espaço-temporais

Se você já se perguntou como seria ser sugado por um buraco negro – retorcido, em expansão, desorientado, condenado – você poderia fazer pior do que viajar pelo “lado distorcido do nosso universo, uma odisséia através de buracos negros, buracos de minhoca, e tempo.” “Travel and Gravitational Waves”, um projeto de livro colaborativo de Kip Thorne, físico da Caltech, e Leah Halloran, artista visual e chefe do departamento de arte da Chapman University em Orange, Califórnia.

Dr. Thorne traz qualificações impressionantes para esta tarefa. Em 2017, ganhou o Prémio Nobel de Física pelo seu trabalho no Observatório de Ondas Gravitacionais com Interferómetro Laser, ou LIGO, que detectou oscilações espaço-temporais causadas pela colisão de dois buracos negros distantes. Ele também foi o produtor executivo de “Interstellar”. Halloran, que cresceu surfando e patinando na Bay Area, ficou obcecada por ciência depois de estagiar no ensino médio no Exploratorium, em São Francisco.

O livro consiste em ilustrações do que Thorne gosta de chamar de “tempestades espaço-temporais” previstas pela relatividade geral, a teoria da gravidade de Einstein, alternadas com suas próprias interpretações da física, que aparecem na poesia. Muitas das ilustrações, escritas a tinta no enquadramento do filme, retratam a esposa da Sra. Halloran, Felicia, sendo chicoteada, esmagada e torcida pelas forças da natureza.