Os glaciares do norte da Gronelândia estão em apuros, ameaçando uma subida “significativa” do nível do mar, mostra um estudo.

No topo do mundo, os enormes glaciares do norte da Gronelândia – há muito considerados relativamente estáveis ​​– estão em apuros, mostra um novo estudo.

À medida que o oceano aquece, as últimas plataformas de gelo restantes da Gronelândia enfraquecem rapidamente. Desestabilização de geleiras próximas Ameaça consequências potencialmente “dramáticas” do aumento do nível do mar, segundo a organização Estádio Publicado terça-feira na revista Nature Communications.

As plataformas de gelo são línguas de gelo flutuante que se projetam acima do oceano e atuam como represas que retêm as geleiras em terra e retardam a perda de gelo. À medida que derrete e enfraquece, mais gelo em terra é capaz de deslizar para o oceano, aumentando o seu volume. Aumento do nível do mar.

Os cientistas analisaram oito plataformas de gelo que sustentam as geleiras no norte da Groenlândia, que juntas contêm gelo suficiente para elevar o nível do mar em 2,1 metros – quase 7 pés – Se entrar em colapso e se dissolver completamente.

“Essas geleiras estão entre as camadas de gelo mais importantes”, disse Romain Milan, glaciologista da Universidade de Grenoble Alpes. Na França, disse o autor do estudo à CNN. “É a maior geleira da Groenlândia.”

Embora os glaciares noutras partes da Gronelândia tenham começado a perder massa nas décadas de 1980 e 1990, os do norte da Gronelândia até agora “permaneceram relativamente estáveis”.

Mas isso parece não ser mais o caso, de acordo com Estádio.

Milan e os seus colegas utilizaram milhares de imagens de satélite, juntamente com modelos climáticos e medições de campo, para compreender melhor os impulsionadores e o momento das mudanças históricas e atuais nas plataformas de gelo.

Eles descobriram um aumento “significativo e generalizado” nas perdas da plataforma de gelo. Desde 1978, as plataformas de gelo que sustentam os glaciares no norte da Gronelândia perderam mais de 35% do seu volume total, segundo o estudo. Descobriu-se que, desde o início dos anos 2000, três deles colapsaram completamente, enquanto os cinco restantes derreteram e desestabilizaram os glaciares próximos.

“Podemos ver que as plataformas de gelo estão a enfraquecer, e esta é uma nova informação importante que não conhecíamos, porque pensávamos que esta parte da Gronelândia já estava estável”, disse Milan.

Copernicus Sentinel-2/ESA A geleira Petermann, no noroeste da Groenlândia, é uma das maiores geleiras que conecta o manto de gelo da Groenlândia ao Oceano Ártico. O fluxo de gelo em Petermann acelerou nos últimos anos.

O estudo descobriu que a perda de gelo foi o resultado de uma combinação de fatores, incluindo o aumento da desintegração, ou seja, pedaços de gelo se quebrando para formar icebergs, e derretimento da superfície.

Mas o fator dominante foi o derretimento do gelo basal, à medida que as correntes oceânicas quentes derretem o gelo por baixo. O estudo descobriu que, entre 2000 e 2020, houve um “aumento em grande escala” na taxa de derretimento basal após o aumento da temperatura dos oceanos.

Os cientistas notaram um impacto direto nas geleiras. O estudo descobriu que à medida que as plataformas de gelo derretem, as “linhas de aterramento” – o ponto em que a geleira para de tocar o solo e começa a flutuar – recuam.

“Esses limites naturais são, na verdade, o principal parâmetro que indica a estabilidade das geleiras”, disse Milan. À medida que a linha de aterramento recua, “a descarga de gelo no oceano também começa a aumentar”, acrescentou.

Se os oceanos continuarem a aquecer, isso poderá enfraquecer permanentemente as plataformas de gelo, disse Milan. “E durante um certo período de tempo, poderá entrar em colapso, o que poderá ter consequências graves para a contribuição da camada de gelo da Gronelândia para a subida do nível do mar.”

A região já desempenha um grande papel. Entre 2006 e 2018, o derretimento da camada de gelo da Gronelândia contribuiu para mais de 17% do aumento observado do nível do mar, segundo o relatório.

Milan disse que não é possível fornecer prazos para quando tal colapso poderá ocorrer, mas as mudanças ocorreram rapidamente desde o início dos anos 2000.

Após o colapso da plataforma de gelo da geleira Zacharia-Estrom em 2003, a descarga de gelo no oceano dobrou, de acordo com o estudo. Milan disse que quando visitou a geleira em 2016 e 2017, as mudanças foram alarmantes. Ele o descreveu como “uma confusão de icebergs tabulares”.

Thomas Trasdal/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images Uma geleira no norte da Groenlândia em 4 de outubro de 2023. De acordo com o novo estudo, as geleiras da região estão se desestabilizando à medida que as plataformas de gelo derretem.

Milan disse que o futuro das geleiras dependerá em grande parte do que o mundo fizer para reduzir a poluição causada pelo aquecimento do planeta.

O relatório apela a uma monitorização contínua para avaliar melhor a forma como as plataformas de gelo estão a responder às alterações climáticas e, em particular, para aproveitar os resultados dos estudos sobre o complexo processo de derretimento da base e os potenciais impactos na subida do nível do mar.

“Isto acabará por fornecer informações sobre o futuro destes glaciares, bem como sobre o destino das maiores plataformas de gelo da Antártida”, observa o relatório. Um estudo recente na Antártica descobriu que pode estar ocorrendo um rápido derretimento das plataformas de gelo do continente. Agora é “inevitável” Devido ao derretimento por baixo.

Sophie Nowicki, especialista em mantos de gelo do Departamento de Geologia da Universidade de Buffalo, que não esteve envolvida na pesquisa, disse que as descobertas do estudo são importantes devido à visão que fornecem sobre as fontes e os impulsionadores das mudanças no manto de gelo da Groenlândia.

“A novidade é o registro de ‘longo prazo’ e a visão abrangente da evolução da plataforma de gelo”, disse ela à CNN. “Sabíamos que o derretimento da plataforma de gelo basal estava relacionado com a temperatura do oceano, mas o bom deste estudo é que dá uma ideia melhor do momento e da magnitude da mudança.”

Nowicki disse que o estudo também contribui para a compreensão geral de como as regiões polares estão a responder à crise climática causada pelo homem.

Os pólos eram anteriormente vistos como “bastante chatos”, disse ela, mas desde que os cientistas começaram a monitorizá-los com satélites, há cerca de quatro décadas, tornou-se claro que “estas são regiões muito dinâmicas e frágeis”.

Ela acrescentou que à medida que o planeta continua a aquecer, “devemos preocupar-nos com a rapidez com que as mudanças ocorrerão, mas não devemos ficar surpresos”.