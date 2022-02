Veja o vestido revelador de Zoe Kravitz na estreia do Batman

Purr fecção.

Zoe Kravitz Ele deu estilo sério no tapete vermelho da première de Londres homem Morcego Realizado no BFI IMAX Waterloo em 23 de fevereiro. A atriz de 33 anos que interpreta o papel Mulher-Gato/Selina Kyle No filme de super-heróis, ele fez cabeças se transformarem em leões sensuais vestido Saint Laurent Possui um decote recortado e underwire sexy.

Com sua grande coleção de tatuagem na telaEla usa brincos de pérola e sandálias pretas. Para o glamour, o Aluna de Big Little Lies A franja preta curta varreu para o lado e manteve sua maquiagem natural, apropriadamente, exceto por um leve delineador de olho de gato.

Parecendo em forma e feroz, Zoe falou abertamente sobre o treinamento “intenso” que ela fez para interpretar a anti-heroína sexy.

“Você obviamente quer ficar bem em um smoking, mas eu queria ser realista porque posso fazer qualquer coisa neste filme”, ​​disse ela. cervo adiantar este mês. “Então eu tinha que ser forte. Tornei-me mais forte do que nunca. Eu me senti bem, para ver do que eu era capaz.”

“Eu me senti confiante – e poderia chutar alguns traseiros”, acrescentou.

Junte-se a Zoe no tapete vermelho Robert Pattisonque leva Distinto papel honorário no Homem Morcego. A estreia altamente antecipada ocorre quatro meses depois que o filme foi adiado pela segunda vez, quase um ano após a data original de junho de 2021. crepúsculo Najma, 35, ganhou as manchetes em setembro de 2020 por Resultado do teste positivo para COVID-19Como resultado, a produção foi interrompida.

Continue rolando para ver mais fotos de Zo e Robert na estreia.