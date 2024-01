UT e Sarkisian concordam com uma extensão de contrato de quatro anos

Austin – treinador de futebol da Universidade do Texas Steve Sarkisian O vice-presidente da UT e diretor de atletismo Richard Folger, Chris Del Conte, anunciaram no sábado que concordaram com uma extensão de contrato de quatro anos. Sarkisian veio para o Texas em janeiro de 2021 e acabou de completar o terceiro ano de um contrato de seis anos, uma extensão de quatro anos até 2030.

“O técnico Sark é um treinador fantástico, uma pessoa de primeira classe e um tremendo líder masculino”, disse Kevin Eltiff, presidente do Conselho de Curadores do Sistema UT. “Sabíamos que ele era o homem certo para o trabalho quando o contratamos, há três anos, e a maneira como ele seguiu o plano que traçou para nós, manteve-se no caminho certo para colocar tudo no lugar, colocou nosso programa de futebol de volta entre os melhores .” “No país ele foi fenomenal. Que ano foi. Em 2023, vencemos a final do campeonato Big 12 e levamos pela primeira vez ao CFP, sabendo que o melhor ainda está por vir. O técnico Sark trouxe orgulho e paixão de volta ao nosso programa. Temos muita sorte de tê-lo e esperamos muitos mais anos emocionantes por vir.”

Em três temporadas no Texas, Sarkisian construiu continuamente um programa de futebol Longhorn que retornou à elite do país em uma temporada histórica de 2023. Sarkisian levou os Horns a um recorde de 12-2, seu primeiro campeonato Big 12 desde 2009, e sua primeira aparição nos playoffs do College Football na temporada passada. O Texas conquistou o terceiro lugar na pesquisa da Associated Press, seu melhor resultado em 15 anos desde o segundo lugar em 2009, e os Longhorns foram classificados entre as 25 melhores equipes na pesquisa de treinadores AP e AFCA por 20 jogos consecutivos. semanas. A atual sequência de 15 semanas consecutivas dos Texans entre os 10 primeiros em uma dessas pesquisas é o período mais longo dos Horns desde 2009. As 12 vitórias no ano marcam a quarta temporada de 12 ou mais vitórias na história escolar (2005, 2008) . , 2009, 2023). Isso incluiu sete vitórias consecutivas rumo ao CFP, a mais longa sequência de vitórias do UT desde 2009-10.

“Que grande dia para estender o contrato do técnico Sarkisian até 2030”, disse o presidente de Utah, Jay Hartzell. “Ele fez um trabalho incrível reconstruindo e trazendo nosso programa de futebol de volta às alturas em três curtos anos. Mas as coisas que mais me deixam orgulhoso são a liderança que ele trouxe e o impacto que teve em nossos alunos-atletas. na cultura que ele incorporou em nosso programa e nas excelentes maneiras que ele tem Nossos estudantes-atletas representam a universidade. Competimos no mais alto nível com classe, dignidade e uma batalha no Texas que tem sido tão emocionante ver o abraço da Nação Longhorn. Treinador Sark é um homem genuíno de grande integridade, um desenvolvedor talentoso com talento excepcional. “Eu não poderia estar mais grato por tê-lo como nosso treinador.”

Em 2023, o Texas derrotou quatro times que terminaram o ano entre os 25 primeiros (Alabama, Oklahoma State, Kansas State, Kansas), incluindo a derrota do número 5 do Alabama em Tuscaloosa (34-24) – conquistando um Crimson Tide de 21 jogos sequência de vitórias em casa (43 jogos consecutivos em casa contra adversários fora da conferência). Os Horns também enfrentaram 10 times que disputaram jogos de bowl na temporada passada.





“Em primeiro lugar, não poderíamos ter feito isto sem a incrível liderança do presidente do nosso Conselho de Regentes, Kevin Eltiff, e do presidente Hartzell. Eles desempenham um papel fundamental em tudo o que fazemos e estamos muito gratos pelo seu apoio ao nosso departamento atlético, ” Del Conte disse. O que o técnico Sarkisian fez para nos reconstruir em um dos principais programas de futebol do país foi incrível de assistir. O ano passado foi um ano histórico e um prazer fazer parte dele, mas o compromisso inabalável que ele assumiu ao estabelecer as bases para um programa concebido para o sucesso a longo prazo é uma parte importante disso. Sua liderança, capacidade de desenvolver jogadores e a maneira como ele e sua equipe tiram o melhor proveito de cada aluno-atleta e de toda a equipe são excepcionais. Ele se preocupa com o processo, traz grande energia e paixão todos os dias e prospera na construção de uma equipe verdadeiramente conectada. Seu compromisso incansável em recrutar os melhores jogadores do Texas é claro, e os relacionamentos que ele constrói com eles são fundamentais para seu sucesso. Ele também desempenhou um papel vital na revitalização da Nação Longhorn e é um líder influente para nós em todo o atletismo.

“Ao entrarmos na SEC no próximo ano, faremos isso com muito ímpeto, um programa do qual estamos extremamente orgulhosos e com um grande treinador e líder. Sabíamos que o treinador Sarkisian era o homem certo para o trabalho. Quando contratamos ele, ele provou isso em cada etapa do caminho. Não poderíamos estar mais entusiasmados com onde estamos e para onde estamos indo, e estamos entusiasmados porque o técnico Sark será nosso treinador por um longo tempo. “

Como parte da temporada memorável dos Longhorns em 2023, Sarkisian foi nomeado finalista dos prêmios Bear Bryant, George Munger e Eddie Robinson de Treinador do Ano. Ele também foi nomeado o 12º Grande Treinador do Ano pela Associated Press. Os Longhorns foram um dos cinco programas Power-5 a se classificar entre os 15 primeiros em pontuação de defesa (35,8 ppg) e pontuação de defesa (18,9 ppg), ficando em 15º lugar nacionalmente em ambos. O versátil e equilibrado time sarkisiano ficou em nono lugar nacionalmente no ataque total (477,5 ypg), liderou os 12 grandes na defesa total (336,7 ypg/34º FBS) e foi apoiado por uma das melhores unidades de times especiais do país. Liderado pelo vencedor do Troféu Outland e defensivo All-American unânime do time principal Fundador Doce O Texas ficou em terceiro lugar nacionalmente em defesa rápida (82,4 ypg). O jogo de chão dos Longhorns, liderado pelo finalista do prêmio Earl Campbell, Tyler Rose Jonathan Brooks 1.139 jardas em 11 jogos, três jogadores no total com jogos corridos de 100 jardas, ocupa o 24º lugar na FBS (188,4 ypg). Os texanos tiveram média de 289,1 jardas por jogo (17º/FBS). Sete Longhorns receberam honras do All-Big 12 do time principal, já que Sweat foi eleito o Jogador Defensivo do Ano da liga e um tackle defensivo. Byron Murphy II Eleito atacante defensivo do ano e wide receiver Adonai Mitchell O novato ofensivo do ano e o linebacker foram nomeados Anthony Hill Jr. Custou-lhe o calouro defensivo do ano.

Sarkisian renovou completamente o elenco dos texanos em suas três temporadas, e o futuro continua brilhante com classificações entre os cinco primeiros em cada uma de suas duas últimas classes de contratação.

“Eu disse isso quando cheguei aqui, há três anos, este é o emprego dos sonhos para mim. É um trabalho intencional e estou animado todos os dias por ser o treinador principal da Universidade do Texas”, disse Sarkisian. “Estamos felizes com o que conseguimos realizar e orgulhosos da cultura que construímos e da forma como nossos jogadores se desenvolveram – dentro e fora do campo. Mas estamos apenas começando. Eu já disse isso o tempo todo, estávamos construindo esse programa para o sucesso de longo prazo. Estamos aqui para perseguir a grandeza, ganhar campeonatos e “Somos um dos melhores do país ano após ano. Temos muita sorte de ter um grande grupo de jogadores, uma excelente equipe, uma gestão incrivelmente solidária e a força da Nação Longhorn por trás de nós para nos ajudar a fazer isso.” “Não posso agradecer o suficiente ao CDC, ao presidente Hartzell e ao chefe Eltife pelo seu compromisso com a nossa missão desde o primeiro dia, e estou grato pelo seu apoio contínuo.”

Sarkisian construiu continuamente uma base e criou uma cultura em um programa que venceu oito jogos da temporada regular apenas duas vezes (2012, 2018) e teve quatro temporadas de derrotas nos 11 anos antes de sua chegada em 2022. Depois de uma marca de 5-7 em No primeiro ano, o Texas State melhorou para 8-8,5 em 2022, antes de devolver os Horns à elite do país na última temporada pela primeira vez em uma década e meia. As oito vitórias em 2022 na época marcaram apenas a segunda vez em nove anos (a quarta vez em 14 anos) que o Texas registrou oito vitórias na temporada regular. Todas as cinco derrotas daquele ano foram de sete pontos ou menos. Esta equipe era liderada por um ataque equilibrado com média de 34,5 pontos por jogo (25º FBS), mas permitindo apenas 21,6 pontos por jogo (28º FBS). O running back Bijan Robinson liderou, ganhando honras unânimes de primeiro time All-America e o Prêmio Doak Walker como melhor jogador do país. Quatro Longhorns foram nomeados para o primeiro time All-Big 12 em 2022. Um ano depois de nenhum jogador do Texas ter sido selecionado no Draft da NFL de 2022, cinco Longhorns foram selecionados no draft de 2023, e um total de sete escalações da NFL no ano passado.

Sarkisian chega ao Ano 4 com um recorde de 25-14 no Texas, que inclui uma marca de 20-7 nas últimas duas temporadas. As oito vitórias dos texanos em 12 grandes jogos da temporada regular na última temporada foram as maiores desde 2009. Em 10 anos como técnico principal, ele teve 71-49, o que inclui sete reviravoltas.