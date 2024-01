Veja como a temperatura de congelamento está ruim

Este pode ser um dos piores fins de semana de clima para o fim de semana de abertura dos playoffs da NFL De uma possível tempestade de neve em Buffalo a temperaturas de um dígito em Kansas City, a tempestades em Tampa e muito mais, a previsão do Wild Card Weekend por si só é verdadeiramente surpreendente.

A noite de sábado foi de arrepiar os ossos no Arrowhead Stadium, em Kansas City, com as temperaturas atingindo níveis mínimos recordes para o jogo wild card entre… Chefes de Kansas City E Golfinhos de Miami Torcedores e jogadores estavam reunidos, esperando por qualquer sinal de cordialidade.

Quando os Dolphins e Chiefs começaram no sábado à noite, a temperatura estava em 4 graus negativos no Arrowhead Stadium, marcando a quarta temperatura mais fria na história do início da NFL. Parece ainda mais frio do que isso, com uma sensação térmica de menos 27, a terceira mais fria já registrada, de acordo com Líderes de equipes de comunicação.

À medida que as temperaturas caíram, aqueles que lotavam o estádio com 76.416 lugares tiveram que fazer tudo o que pudessem para se manterem aquecidos, incluindo os jogadores. Veja como alguns fãs do Chiefs – e aqueles que jogam no sábado à noite – estão lidando com as temperaturas frias para o jogo dos playoffs:

O capacete de Patrick Mahomes foi quebrado com o impacto

Com os Chiefs liderando por 16-7 no terceiro quarto, o quarterback Patrick Mahomes correu 13 jardas para a linha de 3 jardas dos Dolphins antes de ser parado perto da end zone pelo safety DeShon Elliott do Miami. Mahomes e Elliott colidiram de cabeça na jogada, que quebrou o capacete de Mahomes.

O bigode de Andy Reid congelou

Se você precisasse de alguma prova de como estava frio no Arrowhead Stadium, basta olhar para o bigode do técnico do Chiefs, Andy Reid, que virou gelo no intervalo.

A suposta namorada de Travis Kelce, Taylor Swift, se livra das temperaturas abaixo de zero no Arrowhead Stadium com um casaco fofo vermelho e amarelo com o nome de Kelsey e o número da camisa 87.

Sua jaqueta personalizada foi criada por Christine Juszczyk, esposa do linebacker All-Pro do 49ers, Kyle Juszczyk. Kristin Goszczyk também criou equipamentos para Brittany Mahomes, esposa do quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, e para a ginasta olímpica Simone Biles, esposa do safety do Green Bay Packers, Jonathan Owens.

Quarterback do Chiefs Patrick Mahomes disse Ele está “animado” com as temperaturas abaixo de zero no sábado.

“O que poderia ser melhor? Jogar futebol em janeiro no Arrowhead Stadium vai ser frio. A adrenalina dá o calor que você procura e você tem aquecedores à margem. As pessoas fazem disso um grande negócio”, disse Mahomes. Mas no final das contas, você só precisa sair e jogar futebol.”

O quarterback do Miami, Tua Tagovailoa, natural do Havaí que jogou sua carreira universitária no Alabama, disse que nunca foi exposto a temperaturas “abaixo de 15 graus”. Quando questionados sobre como se preparar para o clima, Doce TagovailoaDr.Lai disse“Não se pode preparar para um jogo como este com este tipo de clima. Portanto, será novo.”

Torcedores chegam ao Arrowhead Stadium às 5h30

Alguns fãs são dissuadidos pelas temperaturas congelantes de Kansas City.

Os torcedores já haviam chegado ao Arrowhead Stadium às 5h30, mais de 13 horas antes do início do jogo. KSHB 41 conversou com alguns fãs e perguntou por que eles decidiram aparecer tão cedo, quando as temperaturas estavam em torno de 11 graus negativos, e a sensação térmica fazia com que parecesse 26 graus negativos.

Havia também uma linha de alfaiataria por volta das 9h

Como é o Estádio Arrowhead?

O Arrowhead Stadium pode ser visto coberto de neve do campo aos assentos oito horas antes do início do jogo.

Contribuindo: Sydney Henderson, Chris Bombaka