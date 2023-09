Taylor Swift torce por Travis Kelce em jogo do Kansas City Chiefs

CNN

Esta poderia ser uma história de amor para um tight end da NFL Travis Kelsey e Taylor Swift, Que foi visto na suíte da família de Kelce no jogo de domingo entre Kansas City Chiefs e Chicago Bears.

A cantora foi mostrada torcendo pelos Chiefs durante Transmissão da Fox SportsEle veste uma jaqueta vermelha e branca do time. Ela parecia estar sentada ao lado de Donna Kelce, a mãe do jogador, enquanto conversava e ria durante o jogo no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

A demonstração de apoio de Swift vem depois de semanas de especulação – por várias emissoras da NFL e pela grande maioria dos Swifties – de que ela e Kelsey estão namorando. Mesmo que os dois não Confirmado publicamente Kelsey disse em entrevista ao No Romantic Link espn Na semana passada, ele achou o foco nele e em Swift “hilário”.

“É como o jogo da velha escola chamado telefone, onde todos sussurram no ouvido de todos”, disse ele, acrescentando que “ninguém sabe realmente o que está acontecendo”.

A especulação começou no início deste mês, quando Kelce disse em seu podcast: “Novas Alturas com Jason e Travis Kelce” Que ele tentou roubar seu número de telefone através de uma pulseira da amizade que fez para Swift durante um de seus shows na turnê “Eras”.

Infelizmente, ele disse a ele Meu irmão Jasão Ele ficou “desapontado” ao saber que ela não fala antes ou depois dos shows porque “ela tem que guardar a voz para as 44 músicas que canta”.

“Então, fiquei um pouco magoado por não poder dar a ela uma das pulseiras que fiz para ela”, acrescentou.

No entanto, parece que Kelce tentou outra jogada.

E na quinta-feira, durante seu bate-papo com a ESPN, Kelsey disse: “Eu joguei a bola na quadra dela e disse a ela: ‘Eu vi você arrasando no palco do Arrowhead’. Talvez você devesse vir me ver agitar o palco em Arrowhead e ver quais são um pouco mais brilhantes.

Ele acrescentou: “Veremos o que acontece no futuro próximo”.