UPS, GM, WHR, SPO e mais

Confira as empresas que estão nas manchetes antes do sino. Spotify – As ações da plataforma de streaming de música subiram 2% depois que o UBS atualizou para comprar do neutro. “Acreditamos que as iniciativas de eficiência continuam a ser um foco e aumentaram a convicção de uma expansão sustentável das margens e de tendências mais fortes nos próximos anos”, escreveu o analista Batya Levy. Pfizer – A gigante biofarmacêutica saltou 1% depois de apresentar resultados mistos no quarto trimestre. A Pfizer relatou lucro ajustado de 10 centavos por ação, enquanto analistas consultados pela LSEG esperavam uma perda de 22 centavos por ação. Por outro lado, a receita da empresa de US$ 14,25 bilhões ficou abaixo da estimativa de consenso de US$ 14,42 bilhões. Masimo – A empresa de tecnologia de saúde caiu 1,4% depois que Jefferies rebaixou as ações de Compra para Manter. Embora a empresa esteja geralmente otimista em relação às ações da Masimo, ela observou que muitas das boas notícias já foram contabilizadas em sua avaliação atual. Sensata Technologies – As ações da empresa de tecnologia industrial subiram 2,5% após uma atualização para desempenho superior na Oppenheimer. “Nossa atualização se concentra em um aumento significativo nos ganhos de novos negócios nos últimos anos, em uma alocação de capital fundamental para reduzir a dívida e em uma posição forte para desempenho de margem”, escreveu a empresa. Nugget – As ações da fintech subiram 2,9% depois que a BTIG atualizou para comprar da posição neutra. Como catalisadores, a empresa de investimento citou a potencial expansão da margem do Block, oportunidades de crescimento e sinergias intersetoriais. United Parcel Service – As ações caíram 7% depois que a empresa de entrega de pacotes relatou uma perda de receita no quarto trimestre e uma orientação decepcionante. A receita foi de US$ 24,92 bilhões, contra US$ 25,43 bilhões esperados pelos analistas consultados pela LSEG. A UPS previu receitas anuais entre 92 mil milhões e 94,5 mil milhões de dólares, abaixo da estimativa de consenso de 95,57 mil milhões de dólares. General Motors – As ações da montadora legada saltaram 8% depois que a GM superou as estimativas em seus resultados financeiros e financeiros para o quarto trimestre. A GM relatou lucro ajustado de US$ 1,24 por ação e receita de US$ 42,98 bilhões. Analistas consultados pela LSEG esperavam US$ 1,16 por ação e receita de US$ 38,67 bilhões. A GM também esperava aumentar seu lucro por ação em 2024. JetBlue Airways – As ações da companhia aérea caíram 1,3% depois de relatar uma perda no quarto trimestre de 19 centavos por ação sobre US$ 2,33 bilhões em receita, que superou uma perda de 28 centavos por ação em receita analistas consultados pela LSEG esperavam US$ 2,29 bilhões. Por outro lado, a empresa atualizou a sua previsão de despesas de capital de 2024 a 2027 para ser inferior à sua orientação anterior. Whirlpool – As ações da fabricante de eletrodomésticos caíram 4% no pré-mercado depois que a empresa emitiu uma orientação fraca para 2024 em sua última atualização financeira. A expectativa era de receita de US$ 16,9 bilhões para o ano, em comparação com estimativas de US$ 17,7 bilhões, segundo a LSEG. A empresa também disse que espera que o lucro por ação fique entre US$ 13 e US$ 15, enquanto os analistas esperavam US$ 15,48. Super Micro Computer – A empresa de TI subiu quase 13% depois de reportar resultados financeiros superiores ao esperado no segundo trimestre. A Super Micro relatou lucro de US$ 5,59 por ação sobre US$ 3,66 bilhões em receitas, superando os US$ 4,93 por ação sobre US$ 3,06 bilhões em receitas que os analistas de receitas consultados pela LSEG esperavam. F5 – As ações saltaram 8% depois que a empresa de segurança cibernética relatou um aumento nos lucros e receitas no primeiro trimestre fiscal. A F5 relatou lucro ajustado por ação de US$ 3,43 sobre receita de US$ 693 milhões. Analistas consultados pela LSEG esperavam lucro de US$ 3,04 por ação e receita de US$ 685 milhões. Embora as receitas tenham diminuído ano após ano, o lucro líquido aumentou. Sanmina – As ações subiram mais de 16% depois que a Sanmina relatou lucros no primeiro trimestre que superaram as expectativas, bem como uma orientação melhor do que o esperado para o segundo trimestre. O provedor de serviços de manufatura relatou lucro de US$ 1,30 por ação, melhor do que a previsão de US$ 1,15 por ação dos analistas consultados pela FactSet. As receitas de US$ 1,87 bilhão ficaram em linha com as expectativas. – Michelle Fox, Hakyung Kim, Tanaya Machel, Sarah Min e Jessie Pound da CNBC contribuíram com reportagens.