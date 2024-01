A Microsoft supera os lucros do segundo trimestre com a força da nuvem e suas ações estão estáveis

Microsoft (MSFT) Anunciou seus lucros do segundo trimestre na terça-feira, superando as expectativas superiores e inferiores. A empresa relatou lucro ajustado por ação de US$ 2,93 sobre receitas de US$ 62 bilhões, superando as expectativas de EPS ajustado de US$ 2,78 sobre receitas de US$ 61,1 bilhões.

As ações da empresa caíram 1% após o anúncio.

A importante receita de nuvem da Microsoft foi de US$ 33,7 bilhões, superando as estimativas de US$ 32,2 bilhões. O negócio de nuvem inteligente da empresa, que inclui o Azure, foi de US$ 25,8 bilhões, contra expectativas de US$ 25,3 bilhões. Segundo a empresa, os serviços de IA contribuíram com 6 pontos percentuais para o crescimento da receita do Azure, em comparação com 3 pontos percentuais no último trimestre.

“Passamos de falar sobre inteligência artificial para implementar inteligência artificial em escala”, disse o CEO da Microsoft, Satya Nadella, em comunicado. “Ao incorporar IA em todas as camadas da nossa tecnologia, estamos conquistando novos clientes e ajudando a obter novos benefícios e ganhos de produtividade em todos os setores.”

A Microsoft tem sido uma das maiores beneficiárias do comércio de IA, com suas ações subindo 50% nos últimos 12 meses e o valor de mercado da Microsoft ultrapassando US$ 3 trilhões.

Na tarde de terça-feira, a Microsoft era a empresa mais rica do mundo em capitalização de mercado, à frente da rival de longa data Apple (AAPL), que foi prejudicada pelos recentes rebaixamentos de ações devido a preocupações com a desaceleração das vendas do iPhone na China.

Do lado da produtividade, a receita de produtividade e operações de negócios da Microsoft deverá atingir US$ 19,25 bilhões, acima das estimativas de US$ 19,03 bilhões. O negócio de computação mais pessoal da empresa, que inclui vendas de software Windows e sua divisão de jogos Xbox, gerou US$ 16,89 bilhões.

Os esforços de IA da Microsoft permeiam quase todas as partes de seus negócios, e garantir que ela forneça os resultados desejados é algo em que a empresa está fortemente focada. Até o momento, monetizou seus esforços de IA por meio de serviços generativos de IA em nuvem, da plataforma de produtividade Copilot para Microsoft 365 e do Copilot Pro para consumidores.

No início deste mês, a empresa também abriu o programa Copilot do Microsoft 365 para todas as empresas, eliminando um pré-requisito que exigia que os clientes tivessem 300 ou mais funcionários para se inscreverem no serviço pago. Os clientes pagam US$ 30 por usuário por mês para acessar o software. Enquanto isso, o Copilot Pro para consumidores custa US$ 20 por mês por usuário e é destinado a clientes consumidores que desejam aproveitar as vantagens dos recursos mais avançados do Copilot.

A Microsoft, juntamente com os rivais Google (GOOG, GOOGL) e Amazon (AMZN), investiram milhares de milhões de dólares em investimentos em IA ao longo do ano passado, à medida que cada um procura ganhar vantagem na corrida para se tornar a empresa líder em software de IA. .

A Microsoft assumiu a liderança graças ao seu investimento no desenvolvedor ChatGPT OpenAI, mas Google e Amazon estão fazendo progressos. O Google lançou seu poderoso modelo Gemini AI em dezembro e, em setembro, a Amazon anunciou um investimento de US$ 4 bilhões na empresa de IA Anthropic, dando ao gigante da nuvem uma participação minoritária na empresa.

Mas a tecnologia generativa de IA foi criticada recentemente, com usuários do X postando fotos explícitas de Taylor Swift geradas por IA. A medida gerou mais pedidos de legislação visando as chamadas fotos e vídeos falsos.

No entanto, é improvável que esta controvérsia desacelere o trem da IA. Com as empresas lançando anúncios de produtos relacionados à tecnologia em um ritmo constante e os fornecedores de PCs e smartphones lançando seus próprios produtos capazes de executar software de IA generativo nativamente, está claro que a IA generativa será uma força ao longo de 2024.

