Uma nova força da natureza está remodelando o planeta

Reunindo uma série de estudos interdisciplinares de arqueologia, ecologia, antropologia e teoria evolutiva, Earl Ellis, professor de geografia e ecossistemas da Universidade de Maryland-Condado de Baltimore, explica a evolução das práticas culturais que permitiram às sociedades desenvolver capacidades sem precedentes para expandir e transformar os ecossistemas que sustentam.

Desde a utilização do fogo para cozinhar alimentos e gerir a vegetação até às tecnologias e instituições que apoiam a agricultura intensiva, sociedades cada vez mais urbanas e cadeias de abastecimento globais que se estendem por todo o planeta, as sociedades humanas desenvolveram as capacidades sociais, culturais e ecológicas para remodelar o planeta. e estão prosperando no processo.

Ellis é um importante cientista que estuda o Antropoceno, a atual época geológica definida pela transformação humana do planeta. É fundador e diretor do Laboratório de Antropologia, que estuda as relações entre as sociedades humanas e os ecossistemas à escala local e planetária com o objetivo de orientar relações humanas mais sustentáveis ​​com a biosfera. Atualmente é Visiting Fellow na Oxford Martin School, onde apresentou recentemente o seu trabalho sobre as oportunidades do Antropoceno.

Rumo a um futuro melhor

Embora as sociedades humanas tenham adquirido capacidades sem precedentes para melhorar a qualidade e a longevidade da vida humana, Ellis mostra que as consequências não intencionais destes desenvolvimentos têm sido geralmente negativas para o resto da vida na Terra, desde as alterações climáticas até… Classificar extinção à poluição cada vez mais generalizada. Estes desafios ambientais devastadores do Antropoceno exigem ação se quisermos ter um futuro melhor para as pessoas e para o resto da natureza.

No entanto, como mostra Ellis, retratar o Antropoceno como uma crise ambiental ignora as suas mensagens mais importantes. Quando as pessoas trabalham juntas, elas podem realmente mudar o mundo para melhor. A urgência dos desafios ambientais planetários de hoje não significa que as narrativas de crise ecológica, fronteiras e colapso serão mais eficazes para unir as pessoas para moldar um futuro melhor. Os esforços bem sucedidos para moldar um futuro melhor a longo prazo exigem que estes esforços aproveitem as capacidades sociais sem precedentes das sociedades humanas e permitam a sua aplicação através de aspirações humanas amplamente partilhadas.

Conecte-se uns com os outros e com a natureza

Ellis avalia os limites das ciências naturais para prever e gerenciar com sucesso mudanças transformadoras sem precedentes nas sociedades, ambientes e interações que incorporam a condição do Antropoceno. Em vez disso, as capacidades que sempre permitiram às sociedades humanas sobreviver e até prosperar sob condições ambientais desafiantes são sociais e culturais, construídas sobre instituições, práticas e narrativas que permitem esforços cooperativos para apoiar o bem comum. Se quisermos que haja um futuro melhor para o resto da natureza, estas capacidades sociais e culturais devem ser expandidas para incluir a vida fora das sociedades humanas.

“Reafirmar as relações de parentesco entre todos os seres vivos – nossos ancestrais evolutivos comuns – é um começo, aliado a novas formas de conectar as pessoas e a natureza, desde o sensoriamento remoto às webcams, aos aplicativos da natureza, às reservas de conservação comunitárias, às redes de trilhas, ao ecoturismo, ” Ellis compartilha. “As aspirações por um futuro melhor devem fazer as pazes com o passado, restaurando a soberania indígena e tradicional sobre terras e águas.”

Ellis afirma que as capacidades sociais necessárias para moldar um futuro muito melhor do que aquele que estão a moldar agora já existem há décadas. A chave para a sua implementação é catalisar a sua implementação, aumentando a consciência pública de que estas capacidades não só existem, mas podem ser implementadas com sucesso através do poder planetário sem precedentes das nossas aspirações humanas partilhadas de viver num mundo melhor.

Referência: “The Case for the Anthropocene: Evolution through Social and Environmental Transformations” por Earl C. Ellis, 1º de janeiro de 2024, Transações Filosóficas da Royal Society b.

doi: 10.1098/rstb.2022.0255