Por que meu estômago dói depois de comer? Descubra quais alimentos causam dor

Melhore a sua saúde intestinal com estes exercícios direcionados Esses exercícios direcionados podem ajudar a tratar inchaço, inflamação e gases. Problema resolvido, revisado

Quer você chame isso de dores de estômago, problemas de barriga ou dor de barriga, todos nós sentimos algum tipo de desconforto em nossa barriga uma vez ou outra.

Como o sistema digestivo contém intestino grosso e delgado, pâncreas, fígado e vesícula biliar, há muitos órgãos na região do estômago que podem causar problemas e desconforto. A dor também pode ocorrer na parede abdominal, que é a pele e o tecido muscular que constitui a camada externa do abdômen. Clínica Cleveland. O centro de atendimento também ressalta que às vezes a dor que você sente no abdômen também pode estar relacionada a um problema no peito, na pelve ou na coluna.

Não é de admirar que as dores de estômago sejam tão comuns, especialmente quando se considera o quanto tudo o que você come afeta as coisas.

Por que meu estômago dói depois de comer?

Existem vários fatores que podem causar dor de estômago após comer. Estes incluem inchaço, comer demais ou prisão de ventre. O desconforto também pode ser causado por alimentos específicos que comemos. “A comida que comemos pode ser uma das coisas que mais influencia a sensação do nosso estômago, porque o estômago é o órgão que digere principalmente os alimentos”, explica a Dra. Uma Naidu, diretora de psiquiatria nutricional e de estilo de vida do Massachusetts General Hospital e autora de “ Os alimentos que comemos podem ser uma das coisas que têm maior impacto na sensação do nosso estômago, porque o estômago é o órgão que digere principalmente os alimentos. “Acalme sua mente com comida“.

Algumas pessoas também têm problemas devido a alergias, intolerâncias ou alergias alimentares. Por exemplo, a intolerância à lactose é uma condição em que uma pessoa não possui a enzima necessária para digerir adequadamente o açúcar encontrado no leite e nos produtos lácteos, conhecido como lactose. “Comer laticínios como intolerância pode causar gases, inchaço e dores de estômago”, diz Jane Messer, conselheira nutricional e nutricionista registrada no Centro. Facilitadora de Nutrição Jane. Para algumas pessoas, alergias ou outras condições exigem que se evite muitos outros alimentos ou ingredientes, como glúten, nozes ou mariscos.

Refluxo ácido, comer demais ou comer muito rápido também podem causar dor de estômago. Comer carne crua ou alimentos contaminados pode causar doenças de origem alimentar e problemas estomacais.

Quais alimentos são mais difíceis para o seu estômago?

Muitos alimentos específicos também são conhecidos por causar problemas. “Existem alguns alimentos que incomodam mais o estômago do que outros”, diz Naidu. Estes tendem a incluir alimentos ultraprocessados ​​ricos em açúcares adicionados, ingredientes artificiais e óleos de sementes processados, como salgadinhos embalados, produtos assados ​​e fast food, diz ela. “Todos estes alimentos são novos para o consumo humano no século passado e não são substâncias que evoluímos para comer, por isso podem ser difíceis de processar para algumas pessoas”, diz Naidu. “Certos alimentos podem causar problemas digestivos para alguns e ser mais fáceis de digerir para outros, dependendo da função única do microbioma de cada indivíduo”, acrescenta ela.

Comer alimentos gordurosos, picantes, ácidos e com alto teor de gordura pode fazer com que o estômago suba para o esôfago, retardar a digestão ou causar outras formas de desconforto, diz Messer. Álcoois de açúcar, como eritritol, manitol e sorbitol, bem como desidratação, cafeína e bebidas alcoólicas, também demonstraram causar problemas estomacais e dores em algumas pessoas. Mesmo o consumo excessivo de alimentos ricos em fibras, como feijão e vegetais crucíferos, “especialmente se o corpo não estiver acostumado com eles, pode causar inchaço e gases”, diz Messer.

É claro que comida e bebida não são as únicas coisas que colocamos em nosso corpo que podem causar problemas digestivos. “Se você estiver tomando algum tratamento sem receita, suplementos ou medicamentos prescritos, consulte seu médico e verifique se eles estão causando desconforto estomacal”, aconselha Messer.

Como posso saber se minha dor de estômago é grave?

Messer também recomenda manter um diário alimentar para monitorar as reações a alimentos específicos. “Se você tiver dor de estômago, pode ser útil identificar alimentos ou situações específicas que estão desencadeando seus sintomas”, diz ela.

Mas o desconforto associado ao inchaço não é tão preocupante quanto algumas outras causas de dor abdominal. Um estudo A dor abdominal é o motivo mais comum de ida ao pronto-socorro, explica. As condições diagnosticadas em tais circunstâncias são muitas vezes mais graves do que a dor relacionada com a dieta, e algumas podem ser fatais, diz Naidu.

para cada clínica MayoCondições graves ou causas de dor de estômago incluem aneurisma da aorta, apendicite, cistite (irritação da bexiga), gravidez ectópica, ataque cardíaco, infecção renal ou cálculos renais, abscesso hepático, pancreatite, pneumonia, ruptura do baço e herpes zoster. Ou infecção do trato urinário ou ferimentos pessoais.

Problemas mais sérios podem ser identificados se a dor de estômago for intensa, repentina, progressiva, relacionada a um acidente ou nunca tiver sido sentida antes. “Se sentir dores de estômago persistentes ou intensas, ou se os sintomas forem acompanhados de febre, vômitos ou alterações significativas nos hábitos intestinais, é importante procurar atendimento médico”, aconselha Miser. “Seu médico pode verificar condições preocupantes e fornecer aconselhamento médico personalizado para ajudá-lo a se sentir melhor.”

