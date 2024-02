Como assistir à SpaceX lançar seu módulo lunar Intuitive Machines IM-1 em 15 de fevereiro ao vivo online

Atualização para 14 de fevereiro: A SpaceX agora pretende lançar a missão do módulo lunar IM-1 para Intuitive Machines até quinta-feira, 15 de fevereiro, devido a um problema com a temperatura do metano líquido durante os preparativos para abastecer o módulo de pouso Odysseus. Você pode ler nossa história e ver os tempos de missão atualizados abaixo.

Um foguete SpaceX Falcon 9 lançará um novo módulo de pouso privado na superfície da lua para a Intuitive Machines e a NASA esta semana, e você pode assisti-lo ao vivo online em uma série de webcasts gratuitos.

O primeiro módulo de pouso Nova-C da Intuitive Machines, chamado IM-1, será lançado à Lua a bordo de um foguete Falcon 9 em 14 de fevereiro com cargas úteis para a NASA e outros clientes. O lançamento está programado para 12h57 EDT (0557 GMT) do Pad 39A da NASA no Kennedy Space Center, na Flórida. A NASA e a Intuitive Machines disseram que se tudo correr bem, o IM-1 pousará na Lua em 22 de fevereiro.

SpaceX, Intuitive Machines e NASA fornecerão uma transmissão ao vivo do lançamento, e a NASA também realizará duas coletivas de imprensa de pré-lançamento que você poderá ouvir antes da decolagem. Continue lendo para obter um resumo de quando e como assistir ao lançamento das Máquinas Intuitivas IM-1 da SpaceX ao vivo online.

Segunda-feira, 12 de fevereiro: teleconferência científica de pré-lançamento

Na segunda-feira, 12 de fevereiro, a NASA realizará uma teleconferência apenas com áudio para revisar os experimentos científicos conduzidos na missão IM-1 da Intuitive Machines. Vai começar em 11h EST (1600 GMT) E Será transmitido ao vivo pela NASA TV. Você pode fazer perguntas nas redes sociais usando a hashtag #AskNASA.

IM-1 faz parte do Programa de Serviços de Carga Útil Lunar Comercial da NASA e realiza experimentos da NASA “focados em interações pluma-superfície, clima espacial, interações na superfície lunar, radioastronomia, técnicas de pouso de precisão e nós de comunicação e navegação para futuras aeronaves autônomas. Navegação Tecnologias” NASA Escrito na descrição.

Veja quem falará durante a coletiva de imprensa.

Susan Lederer, cientista do projeto CLPS, Centro Espacial Johnson da NASA;

Farzin Amzagardian, investigador principal do Sistema de Navegação Doppler LiDAR, NASA Langley Research Center;

Tamara Statham, co-investigadora principal do Lunar Node-1, NASA Marshall Space Flight Center;

Daniel Crimons, vice-investigador principal, Retro Laser Reflector Array, NASA Goddard Space Flight Center;

Nath Gopalswami, investigador principal, observações de rádio da atmosfera fotoelétron da superfície lunar, NASA Goddard;

Michele Monk, investigadora principal, Câmera Estéreo para Estudos de Superfície de Penas Lunares, NASA Langley;

Lauren Amin, vice-diretora do Projeto de Medição de Massa de Radiofrequência, Centro de Pesquisa Glenn da NASA.

Terça-feira, 13 de fevereiro: Teleconferência sobre a preparação para o nascimento lunar

Na terça-feira, 13 de fevereiro, a NASA, a SpaceX e a Intuitive Machines realizarão uma coletiva de imprensa de pré-lançamento para revisar a prontidão de lançamento do módulo lunar IM-1 e seu foguete Falcon 9.

A coletiva de imprensa começará às 13h30 EST (18h30 GMT) e será transmitida online. Ao vivo na NASA TVmas é um resumo apenas em áudio, então não espere um vídeo.

Aqui está quem você pode esperar ouvir durante o briefing.

Joel Kearns, Administrador Associado Adjunto para Exploração, Diretoria de Missões Científicas, Sede da NASA;

Debra Needham, cientista do programa, Escritório de Estratégia e Integração Científica de Exploração, Sede da NASA;

Trent Martin, Vice-Presidente, Sistemas Espaciais, Máquinas Intuitivas;

William Gerstenmaier, vice-presidente de construção e confiabilidade de voo, SpaceX;

Arlena Moses, oficial meteorológica de lançamento, 45º Esquadrão Meteorológico, Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral.

Quarta-feira, 14 de fevereiro: SpaceX lança IM-1

Ilustração mostrando o módulo de pouso Nova-C IM-1 Intuitive Machines na superfície lunar. (Crédito da imagem: Máquinas Intuitivas)

Embora a NASA esperasse lançar a missão IM-1 do rover Intuitive Machine no Dia dos Namorados, e estava programado para lançamento às 12h57 EDT (0557 GMT), a missão foi atrasada em pelo menos um dia devido a problemas com… Temperatura do combustível enquanto o metano líquido está presente. Reabastecendo o módulo de pouso IM-1. A decolagem é marcada o mais tardar Quinta-feira, 15 de fevereiro, 1h05 EST (06h05 GMT).

A transmissão ao vivo do lançamento do IM-1 pela NASA começará pouco antes da decolagem, às 22h. 12h20 EDT (05h20 GMT) E Será transmitido no canal de satélite da NASA NASA+ e outros sites de mídia social de agências.

A SpaceX realizará sua própria transmissão ao vivo do lançamento em… Conta SpaceX (anteriormente Twitter).

Intuitive Machines também apresentará uma transmissão ao vivo do lançamento Em seu local de missão IM-1

Você também poderá assistir ao lançamento do IM-1 ao vivo no Space.com em nossa página inicial, no topo desta página. No entanto, o momento exato do lançamento do IM-1 da SpaceX dependerá do clima, do veículo lançador e de outras condições.

“A cobertura está sujeita a alterações com base nas atividades operacionais em tempo real”, alertou a NASA em comunicado. A agência fornecerá atualizações sobre a missão por meio de seu site Blog Artemis da NASA.

Se você não puder assistir pessoalmente ao lançamento do IM-1 pela SpaceX, a NASA também está oferecendo uma opção de “convidado virtual” para acompanhar remotamente. Você pode se registrar para ser um convidado virtual do lançamento e receber atualizações da missão, detalhes e muito mais via Site do Programa de Convidados Virtuais da Agência. As inscrições para a missão IM-1 estão em andamento No seu local de missão.

Nota do Editor: Esta história foi atualizada às 12h30 ET do dia 14 de fevereiro para incluir a nova data e hora de lançamento devido a um atraso da SpaceX.