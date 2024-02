Uma imagem impressionante mostra a formação de uma estrela a 5.900 anos-luz da Terra

Uma nova foto maravilhosa de telescópio espacial Hubble Uma possível nova estrela é vista se formando na constelação do Escorpião, na Via Láctea.

O telescópio, operado conjuntamente pela NASA e pela Agência Espacial Europeia, observou a potencial estrela em formação a cerca de 5.900 anos-luz da Terra. As agências disseram em um comunicado à imprensa.

A região onde a estrela parece estar se formando foi denominada IRAS 16562-3959. A NASA disse que a estrela em formação tem cerca de 30 vezes a massa do Sol e está provavelmente entre as estrelas mais brilhantes da galáxia.

As câmeras detalhadas do Telescópio Hubble permitiram que as agências espaciais fizessem isso Tire fotos impressionantes e coloridas De uma estrela em ascensão. As áreas difusas na imagem são criadas por poeira que bloqueia a luz e bloqueia alguns comprimentos de onda da luz, de acordo com o comunicado de imprensa.

Esta imagem obtida pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA é de uma região de formação estelar relativamente próxima conhecida como IRAS 16562-3959. / Fonte da imagem: ESA/Hubble e NASA, R. Federiani, J. bronzeado

Nas partes superior esquerda e inferior direita da imagem, um poderoso jato de formação estelar varre essa poeira, permitindo que a câmera capture faixas de cores fortes. Essas cores vêm de “quatro filtros separados” colocados na frente dos sensores de luz da câmera, que permitem “comprimentos de onda de luz muito específicos passarem por cada nota”, de acordo com o comunicado de imprensa. Ao estudar estes comprimentos de onda, astrónomos e cientistas podem aprender mais sobre a composição, temperatura e densidade da área que está a ser fotografada.

A constelação do Escorpião, onde a estrela parece estar se formando, é uma constelação semelhante a um escorpião, com a estrela vermelha Antares no meio. De acordo com o site de astronomia EarthSky. A constelação é melhor visível em julho e agosto.

