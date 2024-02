O telescópio Webb faz uma descoberta inesperada nos arredores do nosso sistema solar

Na proverbial “terra de ninguém” do nosso sistema solar, um mundo alienígena profundo além dos planetas, os cientistas descobriram atividades inesperadas.

Esta região remota, habitada por mundos cobertos de gelo como Plutão (um planeta anão), é chamada Cinturão de Kuiper, uma região em forma de donut que envolve grande parte do nosso sistema solar. É um lugar relativamente desconhecido, mas acredita-se que milhões de objetos congelados e “mortos” orbitem em torno dele. Agora, os astrónomos apontaram o poderoso Telescópio Espacial James Webb para alguns destes objetos gelados e encontraram evidências de que não o são. Muito morto Depois de tudo isso.

“Estamos vendo alguns sinais interessantes de tempos quentes em lugares frios”, disse Christopher Glenn, cientista do Southwest Research Institute que pesquisa mundos gelados, em um comunicado.

Glenn, que anteriormente conduziu pesquisas sobre Encélado, a lua de Saturno que vomita gêiseres, liderou esta nova investigação sobre objetos do cinturão de Kuiper, que foi publicada na revista Planetary Science. Icaro.

Os cientistas treinaram o telescópio Webb, que orbita a um milhão de milhas da Terra, nos dois maiores objetos conhecidos do Cinturão de Kuiper – Eris e Makemake. Este dispositivo está equipado com câmeras especializadas que podem detectar diferentes tipos de elementos ou moléculas (como água ou dióxido de carbono) em mundos distantes.

O que eles encontraram foi uma surpresa: acredita-se que objetos celestes e objetos gelados encontrados no Cinturão de Kuiper sejam preservados, relíquias primitivas do início do sistema solar. Mas o metano congelado identificado nas superfícies de Iris e Makemake (eles estão localizados, em média, muito mais distantes) 6 e 4 bilhões Essas moléculas (a quilômetros de distância) mostram que foram recentemente “cozidas”, explicou Glenn. Isto indica a presença de regiões internas quentes abaixo destas crostas de gelo, capazes de empurrar líquidos ou gases para a superfície. Depósitos de metano relativamente recentes também sugerem que estes mundos poderiam ter oceanos, como mostra o diagrama abaixo (semelhante a luas geladas como Europa, que orbitam Júpiter).

“Núcleos quentes também podem indicar fontes potenciais de água líquida sob as suas superfícies geladas”, explicou Glenn.

Um diagrama que mostra como uma fonte de calor próxima ao núcleo de Iris e Makemake poderia sustentar o oceano, empurrando elementos para a superfície.

Crédito: Instituto de Pesquisa do Sudoeste

Uma visualização da aparência dos planetas anões Eris e Makemake.

Crédito: Instituto de Pesquisa do Sudoeste

É até possível que alguns destes mundos congelados – a milhares de milhões de quilómetros de distância – possam proporcionar condições adequadas para a evolução da vida – embora ainda não haja provas disso.

Talvez uma missão esteja destinada a ser enviada a esta fronteira cósmica. Afinal, a missão New Horizons da NASA a Plutão (e mais além) revelou um mundo complexo com terrenos diversos, incluindo glaciares e montanhas feitas de água gelada.

“Com o sobrevôo da New Horizons pelo sistema de Plutão e com esta descoberta, o Cinturão de Kuiper tornou-se uma série de mundos dinâmicos mais vibrantes do que jamais imaginamos”, disse Glenn. “Não é demasiado cedo para começar a pensar em enviar uma nave espacial para passar por um destes objetos e colocar os dados do Telescópio Espacial James Webb num contexto geológico. Penso que ficaremos maravilhados com as maravilhas que nos aguardam!”

Um desenho que mostra o Cinturão de Kuiper fora da órbita de Netuno em nosso sistema solar.

Crédito: NASA

Capacidades poderosas do Telescópio Webb

O Telescópio Webb — uma colaboração científica entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense — foi projetado para observar o universo mais profundo e revelar novos insights sobre o universo primitivo. Mas também analisa planetas interessantes na nossa galáxia, juntamente com planetas e luas no nosso sistema solar.

Veja como Webb alcançou feitos incomparáveis ​​que provavelmente durarão décadas:

– Espelho gigante: O Webb Mirror, que captura a luz, tem mais de 6,5 metros de largura. Isto é duas vezes e meia maior que o espelho do Telescópio Espacial Hubble. Capturar mais luz permite que Webb veja objetos mais antigos à distância. Tal como mostrado acima, o telescópio observa estrelas e galáxias que se formaram há mais de 13 mil milhões de anos, algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang.

Em 2021, “veremos as primeiras estrelas e galáxias já formadas”, disse Jan Creighton, astrônomo e diretor do Planetário Manfred Olson da Universidade de Wisconsin-Milwaukee, ao Mashable.

– Visor infravermelho: Ao contrário do Hubble, que vê a luz amplamente visível para nós, o Webb é principalmente um telescópio infravermelho, o que significa que vê luz no espectro infravermelho. Isso nos permite ver mais do universo. Infravermelho tem mais tempo Comprimentos de onda de luz visível, de modo que as ondas de luz deslizam com mais eficiência através das nuvens cósmicas; A luz muitas vezes não atinge nem é espalhada por essas partículas densamente compactadas. Em última análise, a visão infravermelha de Webb poderá penetrar em locais onde o Hubble não consegue.

“Isso levanta o véu”, disse Creighton.

– Olhando para exoplanetas distantes: Telescópio Webb Ele carrega equipamentos especializados chamados espectrômetros Isso revolucionaria nossa compreensão desses mundos distantes. Os instrumentos podem decifrar moléculas (como água, dióxido de carbono e metano) presentes nas atmosferas de exoplanetas distantes, sejam eles gigantes gasosos ou mundos rochosos menores. Webb examinará exoplanetas na Via Láctea. Quem sabe o que encontraremos?

“Podemos aprender coisas nas quais nunca pensamos”, disse Mercedes Lopez Morales, pesquisadora de exoplanetas e astrofísica do Centro de Astrofísica de Harvard e Smithsonian UniversityEm 2021, ele disse ao Mashable.

Os astrônomos já conseguiram encontrar reações químicas interessantes em um planeta a 700 anos-luz de distância e, como mostrado acima, o observatório começou a observar um dos lugares mais improváveis ​​do universo: planetas rochosos do tamanho da Terra na camada solar TRAPPIST. sistema. Sistema.