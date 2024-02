A missão OSIRIS-REx da NASA dobra a meta de retorno de amostra do asteróide Bennu

Agora sabemos exatamente quanto material o OSIRIS-REx captou de seu asteroide alvo Bennu, e é muito.

Além das 2,48 onças (70,3 gramas) de amostra já coletadas fora da lata, NASA Finalmente consegui abrir totalmente o recipiente de amostra OSIRIS-REx para encontrar outras 1,81 onças (51,2 gramas) do asteróide Pino dentro.

Osíris Rex eu completei ela asteróide A missão de retorno da amostra ocorreu quando a sonda lançou novamente um recipiente bem fechado com um pára-quedas Terra em 24 de setembro de 2023, antes de embarcar em sua missão secundária chamada OSIRIS-APEX, em homenagem ao seu próximo alvo rochoso, Apophis.

Com este contêiner vieram os primeiros pedaços de um asteróide já capturado pela NASA e trazido para estudos mais aprofundados. A missão foi lançada em setembro de 2016, e a recuperação segura da cápsula no ano passado marcou o encerramento cerimonial de uma jornada épica de sete anos através… espaço . Porém, assim que os técnicos da NASA obtiveram o recipiente da amostra, encontraram algumas complicações, pois era muito difícil de abrir.

Relacionado: A primeira olhada nas amostras do asteróide Bennu sugere que a rocha espacial pode ser “parte do antigo mundo oceânico”

O objetivo original da missão OSIRIS-REx era coletar até 2,12 onças (60 gramas) de material, o que na verdade foi alcançado até mesmo por pequenos pedaços de Bennu vistos no exterior do contêiner. No entanto, a equipe sabia que deveria haver mais por dentro.

Assim, para ter acesso a toda a amostra de Bennu, as equipes da NASA começaram a projetar uma nova ferramenta para abrir o recipiente lacrado.

Falando em detalhes, o contêiner já foi guardado dentro de um contêiner maior, projetado para proteção durante a árdua jornada da sonda. Quando a OSIRIS-REx coletou suas amostras de asteróides no espaço, parte do material acabou dentro deste invólucro protetor, mas fora do recipiente de amostra designado, presenteando os cientistas com algumas amostras de Bennu antes de abrir o recinto principal.

Os operadores da missão superaram em muito as suas expectativas, recolhendo 2,48 onças (70,3 gramas) antes de abrir a parte inacessível da cápsula de retorno OSIRIS-REx. No entanto, cientistas e entusiastas do espaço em todo o mundo têm esperado para descobrir o número total de espécimes OSIRIS-REx. Agora que o novo instrumento foi extraído, os cientistas têm acesso a todas as amostras de asteróides da sonda e os resultados estão disponíveis.

Combinada com as amostras já coletadas, a OSIRIS-REx retornou um total de 4,29 onças (121,6 gramas) de material do asteroide Bennu – isso é mais que o dobro do alvo da missão e a maior amostra de asteroide já coletada, de acordo com um comunicado recente da NASA. lançar . Para efeito de comparação, a missão Hayabusa2 da JAXA retornou apenas cerca de 0,18 onças (5 gramas) de material de seu asteroide alvo, Ryugu, em dezembro de 2020.

A triagem de amostras já começou e os cientistas estão descobrindo um “mundo inteiro de materiais” anteriormente inacessíveis usando amostras coletadas de… Meteoritos De acordo com Dante Lauretta, investigador principal da OSIRIS-REx. Acredita-se que Bennu seja um remanescente do primeiro Sistema solar Os cientistas acreditam que o estudo destas amostras pode ajudar a revelar alguns dos segredos da evolução inicial dos planetas.

Cerca de um quarto da amostra de Bennu permanecerá com pesquisadores da equipe de pesquisa OSIRIS-REx. A NASA também planeja preservar pelo menos 70% da amostra para estudo de cientistas de todo o mundo, bem como para futuras gerações de pesquisadores.