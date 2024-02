Uma década e US$ 1,2 bilhão depois, a NASA revela seu saque de Bennu: 121 gramas

Depois de anos de especulação, a NASA Finalmente revelado Na quinta-feira, o total da amostra de asteróide que retornou de Bennu à Terra no outono passado foi de 4,29 onças (121,6 gramas).

Para colocar esse número em perspectiva, a massa total é pouco mais que meia xícara de açúcar ou uma caixa com 100 clipes de papel. Tem aproximadamente a mesma massa de um abacate pequeno e você não consegue nem espalhar na torrada.

Então, é, de certa forma, uma amostra muito pequena. Especialmente quando você considera o quão longe a NASA e seus parceiros foram para recuperá-lo. O Goddard Space Flight Center da agência espacial trabalhou com a Universidade do Arizona e a Lockheed Martin para construir a espaçonave OSIRIS-REx por US$ 800 milhões. Foi lançado em setembro de 2016 em um foguete Atlas V, a um custo adicional de US$ 183,5 milhões. Ao passar pelo sistema solar interno e retornar, a NASA gastou US$ 200 milhões adicionais em operações de missão.

Uma lata de atum

Somando tudo isso, a NASA investiu US$ 1,2 bilhão, e quase uma década, para recuperar uma quantidade de poeira de asteroide que pudesse caber – confortavelmente – dentro de uma pequena lata de atum.

Mas, como diz o ditado, as coisas boas vêm em embalagens pequenas. Embora a amostra seja pequena, é 20 vezes maior do que a quantidade de material de asteróide anteriormente devolvido à Terra por duas missões japonesas de recolha de amostras. Vai demorar um pouco longo À medida que os cientistas estudam a matéria orgânica e outros materiais encontrados nesta poeira de asteróide para encontrar pistas divinas sobre a origem da vida e as condições que existiam no início do nosso sistema solar. Você não precisa de muitos materiais para obter um resultado útil de um microscópio eletrônico.

Além disso, a recuperação da amostra foi o dobro do mínimo exigido para a missão, 60 gramas. Portanto, o OSIRIS-REx pode agora ser categoricamente classificado como um sucesso absoluto.

aguardando seu tempo

A comunidade científica teve que esperar mais do que o esperado para descobrir quanto material o OSIRIS-REx retornou à Terra. Enquanto engenheiros e técnicos do Johnson Space Center, em Houston, trabalhavam para abrir o contêiner de amostras em outubro passado, eles se depararam com um obstáculo devido a dois fechos teimosos. Somente depois que novas ferramentas foram inventadas, o recipiente de amostra foi finalmente aberto para revelar o pequeno tesouro em janeiro.

Nas próximas semanas, alguns dos materiais de Bennu serão embalados e distribuídos aos pesquisadores para estudo. Como parte da missão OSIRIS-REx, um grupo de mais de 200 cientistas de todo o mundo irá explorar as propriedades do regolito, incluindo investigadores de várias instituições dos EUA, da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão e da Agência Espacial Canadiana.

Contudo, a NASA pretende reservar cerca de 70% do material para estudos futuros.