A primeira análise estadual do longo coronavírus revela os sete estados mais atingidos

Mais de quatro anos após o surgimento do vírus SARS-CoV-2, os investigadores ainda lutam para compreender a longa Covid, incluindo a questão aparentemente simples de quantas pessoas estão infectadas com ele. As estimativas de sua prevalência variam amplamente, com base em diferentes métodos de estudo e definições de caso. Agora, pela primeira vez, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças tentaram estimar a sua prevalência entre adultos em todos os estados e territórios dos EUA. Os resultados mostram novamente uma vasta gama de estimativas de prevalência, ao mesmo tempo que revelam os estados mais afectados, bem como aqueles que parecem relativamente poupados.

No geral, o CDC descobriu que sete estados no Sul, Oeste e Centro-Oeste tiveram a maior prevalência de Covid longa no país, entre 8,9% e 10,6%: Alabama, Montana, Dakota do Norte, Oklahoma, Tennessee, Wyoming e Estados Unidos. Estados. O estado com a prevalência mais alta, de 10,6%, é a Virgínia Ocidental. Os resultados são publicados hoje em Relatório semanal de morbidade e mortalidade do CDC.

No outro extremo do espectro, os estados da Nova Inglaterra, Washington e Oregon apresentaram taxas de prevalência mais baixas, variando entre 3,7% e 5,3%. A taxa mais baixa foi registada nas Ilhas Virgens dos EUA, com 1,9 por cento. Em Washington, D.C. e Guam, a percentagem varia entre 1,9% e 3,6%.

Para estas estimativas, os investigadores do CDC definiram casos longos de COVID-19 como tendo quaisquer sintomas auto-relatados durante 3 ou mais meses que não estavam presentes antes da infecção por COVID-19. Esses sintomas podem incluir uma ampla gama de doenças, desde problemas digestivos a palpitações cardíacas, dores nas articulações, sintomas respiratórios, problemas neurológicos e fadiga.

As estimativas baseiam-se nas respostas da pesquisa do Sistema Nacional de Vigilância em 2022. A pesquisa capturou alguns dados notáveis, incluindo se as pessoas receberam tratamento durante a fase aguda da infecção por COVID-19 e quanto tempo se passou desde que foram infectadas, o duração final do coronavírus longo (se não estiver em curso) e estado de vacinação. Os dados de vacinação só estavam disponíveis para um subconjunto de pessoas que participaram no inquérito e não estão incluídos no relatório.

Os autores esperam que as descobertas ajudem a “identificar disparidades geográficas em casos de COVID de longo prazo nos Estados Unidos, que possam orientar intervenções para promover a equidade na saúde”.