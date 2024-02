O que as potenciais novas regras de isolamento de coronavírus dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças significam para você

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estão considerando alterar as diretrizes de isolamento da COVID-19, marcando uma mudança na forma como atualmente tentamos prevenir a propagação da doença.

As regras atuais ordenam que as pessoas se isolem por pelo menos um período Cinco dias depois que o teste for positivo, no entanto O Washington Post relatou As novas diretrizes serão baseadas nos sintomas. Se você não tiver febre sem medicação por 24 horas e seus sintomas forem leves ou melhorarem, você pode encerrar o isolamento.

Nenhuma alteração será feita nas diretrizes até pelo menos abril. De acordo com a NPR.

“Parece que eles não estão pensando em fazer isso antes de terminarmos a temporada de vírus respiratórios, o que certamente faz sentido”, disse ele. Dra., membro da equipe do Departamento de Doenças Infecciosas da Cleveland Clinic. “Ainda temos muitos vírus diferentes, seja a gripe, seja algum VSR, ou certamente ainda há uma certa quantidade de coronavírus circulando pelas comunidades neste momento.”

Independentemente disso, esta seria uma grande mudança em relação aos protocolos atuais. Embora alguns possam argumentar que é perigoso, outros também apontam que nem todos podem pagar pelo isolamento. Aqui está o que os especialistas em doenças infecciosas pensam sobre a mudança potencial:

As diretrizes propostas baseiam-se na responsabilidade pessoal e na imunidade prévia.

“Em geral… não deveríamos ir trabalhar quando estamos doentes, então o que esta mudança proposta fará – na minha opinião – é trazer a Covid de volta ao normal, juntamente com outras infecções virais respiratórias, como a gripe ou o vírus sincicial respiratório. ou muitas outras infecções.Vírus respiratórios. Outros vírus podem causar doenças respiratórias, disse ele Dr.Mark J. Mulligandiretor do Centro de Vacinas da NYU Langone.

Mulligan enfatizou que é nossa responsabilidade pessoal sermos honestos sobre nossos sintomas e não sairmos em público se estivermos doentes. Mesmo depois de melhorar, você ainda deve tomar precauções.

"Quando não tivermos febre por um dia ou mais, e se nossos sintomas melhorarem e forem leves, é razoável voltar", disse ele. "Mas, mesmo assim, é possível que essas diretrizes sugiram que as pessoas usem máscara quando retornarem ao trabalho… não sei o que é isso." [the] A diretriz diria, mas essa é outra possibilidade.

Além disso, acrescentou, esta alteração proposta leva em consideração a imunidade que muitas pessoas têm devido à vacinação, à infecção anterior por Covid ou a ambas.

“É mais provável que estejamos protegidos contra doenças graves, hospitalização e morte – quando a pandemia começou nas fases iniciais, quando a maioria de nós não tinha protecção imunitária, este não era o caso”, disse Mulligan. “Construímos um nível de imunidade social onde acho razoável discutir algo assim.”

A mudança aborda o fato de que muitas pessoas nem sempre conseguem ficar cinco dias em casa e não trabalhar.

“É definitivamente uma decisão difícil, eu entendo isso. Mudamos muito desde 2021 na forma como lidamos com este vírus”, disse Englund. “Agora temos vacinas que são eficazes contra ele – isso não significa que estamos utilizar vacinas para substituir o uso de máscaras e o isolamento — mas certamente ajuda no controlo.” “A quantidade de vírus presente nas nossas sociedades aumentou ao ponto de podermos agora pensar numa maior liberdade em relação ao vírus.” A anterior política de isolamento.

Além disso, com cada vez mais pessoas a depender de testes em casa em vez de testes num consultório médico, torna-se mais difícil para as pessoas isolarem-se, disse Englund.

“Os locais de trabalho podem não estar tão dispostos a aceitar testes em casa como estariam, por exemplo, obtê-los num hospital e obter um atestado médico. Portanto, é difícil para as pessoas realmente aderirem a esta política de isolamento domiciliar no momento, ” ela disse.

Esta potencial nova orientação poderá excluir resultados graves ou muito graves.

Em resposta à potencial mudança de orientação, Dr.Ricardo A. MartinelloO médico infectologista de Yale disse que estava “um pouco dividido”.

“Embora tenhamos visto uma menor propagação do coronavírus este ano e uma diminuição na gravidade da doença, o coronavírus permanece [the cause of] “Uma doença grave, com algumas pessoas apresentando complicações, como doenças graves que exigem hospitalização ou Covid prolongada”, disse ele.

Embora muitas pessoas se recuperem bem do coronavírus, este não é o caso de todos. “Pessoas com sistema imunológico enfraquecido podem não ser tão imunes quanto a maioria de nós”, disse Mulligan. Ou seja, mesmo que tivessem tomado a vacina, e mesmo que tivessem tido Covid no passado, podem não ter montado uma resposta imunitária protetora. READ SpaceX lança 22 satélites Starlink em órbita

“Portanto, este é um grande grupo na comunidade que estará potencialmente em maior risco, se a mudança proposta for implementada”, acrescentou Mulligan, tornando crucial que as pessoas compreendam a sua responsabilidade pessoal quando se trata de espalhar o vírus.

“As pessoas precisam saber que ainda existe um risco e que existem medidas adicionais que podem ser tomadas para reduzir esse risco”, disse Martinello. “Essas ações incluem ficar em casa quando estiver doente, usar máscaras, vacinar-se, fazer testes e melhorar a qualidade do ar interno.”

Englund observou que as pessoas de alto risco devem manter-se atualizadas sobre todas as vacinas, incluindo as vacinas contra o coronavírus, a gripe e o vírus sincicial respiratório. Os entes queridos devem fazer o mesmo para que os vírus não sejam transmitidos. Em ambientes internos onde não é possível manter o distanciamento social, use máscara e desinfetante para as mãos, acrescentou ela.

Abra a imagem modalmente Grupo RealPeople via Getty Images A ocultação será ainda mais importante se a mudança proposta for implementada.

Esconder-se deve voltar a ser a norma.

“Certamente espero que, com base no que passamos, o mascaramento se normalize”, disse Englund. “Sei que muitas pessoas pararam de usar máscaras, mas acho que estamos vendo outros países onde o uso de máscaras é muito comum para elas e acho que deveria ser algo que não fosse estigmatizado aqui nos Estados Unidos.”

Se você não estiver se sentindo bem e precisar sair, use máscara para não espalhar nenhum vírus para sua comunidade, colegas de trabalho ou entes queridos.

“Isso simplesmente mostra que você se preocupa com a saúde e a segurança de outra pessoa… e isso deveria ser algo que aceitamos nesta comunidade”, disse Englund.

Só porque as diretrizes podem se tornar menos rígidas não significa que o coronavírus acabou.

“Definitivamente, acho que a COVID veio para ficar… Acho que o país e o mundo precisam entender que só porque não é notícia o tempo todo, a COVID pode ser mortal”, disse Englund.

É importante ficar atento e fazer tudo o que puder para proteger você e sua comunidade, o que significa ser vacinado, usar máscara se estiver doente e ficar longe de pessoas imunocomprometidas. READ O mais recente projeto de IA da DeepMind resolve desafios de programação como um novato

Englund também disse que embora o isolamento do confinamento tenha acabado, precisamos “poder contar com as pessoas para fazerem a coisa certa e ficarem em casa” quando não nos sentirmos bem.

No geral, as diretrizes abordam a mudança de pontos de vista sobre o coronavírus.

“Ainda precisamos ver a recomendação final dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, mas este é mais um sinal de que estamos saindo da pandemia para um novo período em que a Covid é considerada uma doença endêmica”, disse Martinello. “Só porque é endêmico não significa de forma alguma que não seja importante.”

Por exemplo, Martinello destacou como a gripe é endémica e o seu impacto significativo na saúde das pessoas que vivem nos Estados Unidos, onde dezenas de milhares de americanos morrem de gripe todos os anos.

“Penso que a pandemia nos ensinou que podemos ter sido receptivos a infecções respiratórias virais no passado e que existem medidas que podemos tomar para reduzir o risco.” [of] nós [getting] “Doente”, disse ele.

Embora as opiniões sobre o coronavírus estejam a mudar, é importante lembrar que um segmento da sociedade continua em maior risco. Só porque as diretrizes mudaram não significa que os membros da sua comunidade não estejam em risco.

“Dado o período pré-pandemia, aceitamos muito o risco de doenças. Podemos manter uma saúde melhor através da vacinação, do uso de máscaras e da melhoria da qualidade do ar interior”, disse Martinello.