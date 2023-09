Um novo “supercontinente” poderia exterminar os humanos e tornar a Terra inabitável, sugere um estudo

CNN

Os investigadores previram que a formação de um novo “supercontinente” poderia exterminar os humanos e todos os outros mamíferos ainda vivos dentro de 250 milhões de anos.

Utilizando os primeiros modelos climáticos de supercomputadores do futuro distante, cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, previram como os eventos climáticos extremos se intensificarão depois que os continentes do mundo se fundirem para formar um único supercontinente, Pangea Ultima, em cerca de 250 milhões de anos.

Eles descobriram que a atmosfera seria extremamente quente, seca e quase inabitável para humanos e mamíferos, que não evoluíram para lidar com a exposição prolongada ao calor extremo.

Os pesquisadores simularam tendências de temperatura, vento, precipitação e umidade no supercontinente e usaram modelos de movimento de placas tectônicas, química oceânica e biologia para calcular os níveis de dióxido de carbono.

Eles descobriram que a formação de Pangea Ultima não só levaria a erupções vulcânicas mais regulares, liberando dióxido de carbono na atmosfera e aquecendo o planeta, mas o Sol também se tornaria mais brilhante, emitindo mais energia e fazendo com que a Terra aquecesse ainda mais. apontados por especialistas no estudo. O artigo foi publicado segunda-feira na revista Ciências naturais da terra.

“Um supercontinente emergente criaria efetivamente um golpe triplo, incluindo um efeito continental, um sol mais quente e mais dióxido de carbono na atmosfera”, disse Alexander Farnsworth, pesquisador associado sênior da Universidade de Bristol e autor principal do artigo, em um comunicado. declaração na segunda-feira. .

“As amplas temperaturas de 40 a 50 graus Celsius (104 a 122 graus Fahrenheit) e até extremos diários, combinadas com altos níveis de umidade, acabarão por determinar nosso destino, “Adicionou Farnsworth.” Humanos – junto com muitas outras espécies “Eles morrerão porque não conseguem se livrar desse calor através do suor e resfriar seus corpos.”

Farnsworth observou que o aumento do calor criará um ambiente desprovido de fontes de alimento ou água para os mamíferos.

Universidade de Bristol Esta imagem mostra a geografia da Terra hoje e a geografia esperada da Terra daqui a 250 milhões de anos, quando todos os continentes convergirão para um supercontinente.

Embora existam incertezas significativas ao fazer previsões para um futuro tão distante, os cientistas disseram que o quadro parecia “muito sombrio”, com apenas cerca de 8% a 16% das terras do supercontinente sendo habitáveis ​​para mamíferos.

O dióxido de carbono poderia duplicar os níveis actuais, de acordo com o relatório, embora esse cálculo tenha sido feito no pressuposto de que os humanos iriam parar de queimar combustíveis fósseis agora, “caso contrário, veríamos estes números muito mais cedo”, disse Benjamin Mills, professor do sistema Terra. . Desenvolvimento na Universidade de Leeds e coautor do relatório, disse no comunicado.

Esta perspectiva sombria não é desculpa para complacência quando se trata de tratamento Crise climática hojeOs autores do relatório alertaram. As alterações climáticas causadas pelo homem já fizeram com que isto acontecesse Milhões de mortes Em todo o mundo todos os anos.

“É extremamente importante não perdermos de vista a atual crise climática que enfrentamos, que é resultado das emissões humanas de gases com efeito de estufa”, disse a coautora Eunice Lu, investigadora em alterações climáticas e saúde na Universidade de Bristol. , disse no comunicado. .

“Embora esperemos que o planeta se torne inabitável dentro de 250 milhões de anos, hoje já assistimos a um calor extremo que é prejudicial à saúde humana. É por isso que é importante atingir emissões líquidas zero o mais rapidamente possível”, acrescentou Lu.

As alterações climáticas estão no bom caminho para transformar a vida na Terra, com milhares de milhões de pessoas e outras espécies prestes a atingir pontos onde já não poderão adaptar-se, a menos que o aquecimento global seja drasticamente abrandado, de acordo com um importante estudo. Um relatório apoiado pela ONU foi publicado no ano passado.

Os cientistas alertam há décadas que o aumento da temperatura precisa permanecer menos de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Uma janela para reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis E evitar mudanças catastróficas que rapidamente poriam fim à vida como a conhecemos.

o último Extinção em massa Aconteceu há cerca de 66 milhões de anos, quando um asteróide colidiu com a Terra e matou os dinossauros e a maior parte da vida no planeta.