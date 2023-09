A pesquisa descobriu que quase 7% dos adultos e 1% das crianças têm Covid há muito tempo

CNN

–



As estimativas do número de pessoas nos Estados Unidos com sintomas persistentes de Covid-19 variam muito, mas um novo estudo do Centro Nacional de Estatísticas de Saúde afirma que a condição pode ter afetado até 962 mil crianças e 17,9 milhões de adultos.

Em 2022, segundo a agência, 1,3% das crianças e 6,9% dos adultos desenvolveram Covid de longa duração. No entanto, apenas 0,5% das crianças e 3,4% dos adultos Eles disseram que tinham Covid há muito tempo no momento da pesquisa.

As estimativas concordam com alguns Pesquisas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUAMas é menor – em alguns casos significativamente – do que em estudos anteriores focados na Covid longa. Censo dos EUA Pesquisa de pulso familiarPor exemplo, de junho a dezembro de 2022, descobriu-se que 31,1% de todos os americanos tinham Covid há muito tempo.

Departamento de Estado dos E.U.A Estimativas de saúde e serviços humanos Cerca de 23 milhões de pessoas nos Estados Unidos tiveram Covid de longa duração.

O Centro Nacional de Estatísticas de Saúde, parte do CDC, afirma que as diferenças nos dados podem ser devidas a diferenças entre as pesquisas, como quem recebeu perguntas relacionadas à Covid longa, como as perguntas foram feitas, a linguagem usada e como cada pesquisa foi administrada. .

Também existem diferenças nas definições. Este relatório define especificamente Covid longo como sintomas que persistem por pelo menos três meses após um resultado de teste positivo ou diagnóstico médico de Covid-19. Mas em agostoPor exemplo, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças definem Covid longo como sintomas que duram quatro semanas ou mais.

Os dados do estudo mais recente provêm da Pesquisa Nacional de Entrevistas de Saúde, uma pesquisa domiciliar representativa nacionalmente da população civil não institucionalizada dos EUA, realizada continuamente ao longo do ano. Perguntas sobre Long Covid foram adicionadas em 2022.

A maioria das pessoas nos Estados Unidos tinha Covid no momento da nova pesquisa, de acordo com dados da pesquisa de soroprevalência do Laboratório Comercial Nacional de 2022. Em dezembro, 91,9% das crianças e 77,5% das pessoas com 16 anos ou mais tinham anticorpos indicados. infecção anterior pelo Coronavírus.

Os dados demográficos daqueles que relataram ter Covid há muito tempo na nova pesquisa foram em sua maioria consistentes com pesquisas anteriores.

A Long Covid era mais provável em mulheres, pessoas de ascendência hispânica, adultos que vivem em áreas rurais e adultos com idades entre 35 e 49 anos. Os adultos asiáticos tinham menos probabilidade de desenvolver Covid prolongada, assim como as pessoas cuja renda familiar estava 400% acima do nível de pobreza federal. .

Nas crianças, a Covid longa era mais provável em meninas, crianças de 12 a 17 anos e crianças hispânicas. As crianças asiáticas foram novamente as menos propensas a apresentar sintomas prolongados de Covid.

O coronavírus longo cria um fardo maior de incapacidade do que doenças cardíacas ou câncer. Um estudo anterior mostrou. Embora a percentagem de adultos que relatam Covid prolongada esteja a diminuir ao longo do tempo, os sintomas a longo prazo permanecem debilitantes.

Em resposta à necessidade de melhor compreensão e tratamento, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA Garantiu 45 milhões de dólares em subsídios inéditos na semana passada para expandir o acesso aos cuidados e promover as melhores práticas para a gestão do coronavírus a longo prazo. Em julho, A administração Biden anunciou Formação do Long Covid Research and Practice Office, bem como lançamento de ensaios clínicos.

Amy Edwards, especialista em doenças infecciosas que dirige a clínica Covid de longo prazo no UH Rainbow Babies Hospital, em Cleveland, disse que pesquisas como a nova pesquisa são importantes para que os médicos saibam como monitorar cuidadosamente a Covid de longo prazo. Então esteja lá Teste de sinais vitais Para determinar definitivamente a condição, será difícil avaliar com precisão quantas pessoas a apresentam.

“Acho que foi uma boa chance”, disse Edwards, que não participou da nova pesquisa. “É consistente com a ideia de que pode ser mais raro em crianças do que em adultos”.

No entanto, uma preocupação com a pesquisa é que nem todos os entrevistados podem saber que têm Covid de longa duração. Algumas pessoas podem associá-lo a sintomas clássicos, como coriza, disse ela. Mas na longa clínica COVID de Edwards, as crianças trazem outras coisas, como alterações neurocognitivas e fadiga persistente.

Edwards também atende pacientes que apresentam sintomas clássicos de Covid longos, mas só os desenvolvem depois de serem infectados por outra coisa, como gripe ou estreptococo.

Receba o boletim informativo semanal da CNN Health



“Nossa hipótese é que a COVID está causando algum tipo de mudança, mas é sutil o suficiente para que o paciente a tolere até ser exposto a algum tipo de estresse adicional”, disse Edwards. “Nossa suspeita é que não é a gripe que causa os clássicos sintomas longos da Covid. “É a bactéria da gripe ou do estreptococo que expõe os danos causados ​​pela Covid.”

Independentemente do número, Edwards disse que espera que as pessoas não ignorem a Covid por muito tempo se uma porcentagem relativamente pequena do país parecer tê-la, pelo menos no papel. Alguns de seus pacientes jovens têm tão pouca energia que não conseguem mais ir à escola. Se o fizerem, deverão ir para casa e dormir, em vez de se dedicarem a hobbies anteriores, como jogar futebol ou ingressar em um time de xadrez.

“Incapacitar 1% da nossa população infantil não é nada”, disse Edwards.