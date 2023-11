Um avião militar americano Osprey cai na costa do Japão com 8 pessoas a bordo; O funcionário diz que pelo menos uma pessoa está morta

Um avião militar Osprey dos EUA caiu no oceano na quarta-feira perto da pequena ilha de Yakushima, no sul do Japão, com oito pessoas a bordo, matando pelo menos um membro da tripulação, confirmou um oficial de defesa dos EUA à CBS News. Um oficial da Guarda Costeira japonesa disse à CBS News que um membro da tripulação foi recuperado morto e que as operações de busca continuavam noite adentro para os outros membros do Osprey.

O funcionário disse à CBS News que dois helicópteros e seis barcos participaram da busca. O Comando de Operações Especiais da Força Aérea dos EUA disse em comunicado que o avião Osprey estava conduzindo uma missão de treinamento de rotina.

A agência de notícias francesa já havia citado o porta-voz da Guarda Costeira, Kazuo Ogawa, dizendo que uma chamada de emergência veio de um barco de pesca relatando o acidente. Ele disse que havia oito pessoas a bordo do Osprey, um número que a Guarda Costeira posteriormente revisou para seis, antes que o oficial de defesa dos EUA dissesse que oito pilotos estavam a bordo.

Os destroços que se acredita serem de uma aeronave Osprey da Força Aérea dos EUA que caiu no mar perto da ilha japonesa de Yakushima são mostrados nesta foto de folheto fornecida pela Guarda Costeira do Japão em 29 de novembro de 2023. Guarda Costeira do Japão/Boletim via Reuters



A emissora nacional japonesa NHK transmitiu um vídeo de um helicóptero mostrando um navio da Guarda Costeira no local com um bote salva-vidas inflável laranja visto na água, mas ninguém dentro.

A Japanese Broadcasting Corporation (NHK) disse que uma testemunha ocular relatou ter visto o motor esquerdo do avião queimando antes de cair, cerca de 600 milhas a sudoeste de Tóquio, na costa leste de Yakushima.

O governo regional de Kagoshima disse mais tarde que o Osprey estava voando ao lado de outro avião do mesmo tipo e pousou em segurança na ilha de Yakushima.

Um navio e helicóptero da Guarda Costeira do Japão conduzem operações de busca e resgate no local onde uma aeronave militar dos EUA MV-22 Osprey caiu no mar perto da ilha de Yakushima, província de Kagoshima, sudoeste do Japão, em 29 de novembro de 2023, em uma foto tirada por Kyodo . Kyodo via Reuters



A agência de notícias Kyodo do Japão citou funcionários da Guarda Costeira dizendo que a primeira chamada de emergência ocorreu por volta das 14h45, horário local (12h45, horário do leste), e disse que o Ministério da Defesa japonês relatou que o Osprey foi abatido pelas telas de radar. cerca de cinco minutos antes.

O Osprey pode decolar e pousar verticalmente como um helicóptero, mas depois muda o ângulo de seus rotores duplos para voar como uma aeronave turboélice uma vez em vôo.

Um Boeing V22 Osprey da Força Aérea dos EUA sobrevoa a torre de controle de tráfego aéreo na Base Aérea de Yokota, durante o 47º Festival da Amizade Japão-EUA em Fusa, Japão, em 20 de maio de 2023. Damon Coulter/SOPA/LightRocket/Getty Images



Governo japonês Foi aprovado no ano passado Um novo orçamento de apoio à nação anfitriã por cinco anos, de 8,6 mil milhões de dólares, cobrirá os custos de acolhimento das forças dos EUA no país, reflectindo um foco crescente na integração entre as forças dos dois países e uma ênfase na resposta conjunta e na dissuasão face às crescentes ameaças da China. , Coréia do Norte E Rússia.

O Comando de Operações Especiais da Força Aérea disse que o avião Osprey envolvido no incidente foi designado para a Base Aérea de Yokota, nos arredores de Tóquio. A NHK informou que o avião partiu na quarta-feira de uma base aérea menor dos EUA em Iwakuni com destino à Base Aérea de Kadena, em Okinawa, que está localizada na mesma cadeia de ilhas da pequena ilha de Yakushima. A pequena ilha está localizada ao sul da província de Kagoshima, na ilha principal de Kyushu, no sul do Japão.

Getty/iStockPhoto



A Base Aérea de Kadena do Exército dos EUA é a maior e mais importante base americana na região.

Nos últimos anos, assistimos a uma série de quedas de um avião americano Osprey, o mais recente dos quais foi um avião que caiu durante um exercício de treino multinacional numa ilha australiana em agosto. Três fuzileiros navais dos EUA foram mortos Outros oito ficaram no hospital. Todos os cinco fuzileiros navais dos EUA a bordo de outro Osprey Ele morreu no verão passado Quando o avião caiu no deserto da Califórnia.

Um avião Osprey caiu em águas rasas na ilha japonesa de Okinawa em 2016, mas todos os fuzileiros navais dos EUA a bordo sobreviveram.

Elizabeth Palmer e Lucy Kraft da CBS News em Tóquio e Eleanor Watson do Pentágono contribuíram para este relatório.

