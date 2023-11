Os mediadores pretendem prolongar a trégua entre Israel e o Hamas em Gaza

Deir al-Balah (Faixa de Gaza) – Mediadores internacionais trabalharam na quarta-feira para estender o acordo de trégua A trégua em GazaEle encorajou os combatentes do Hamas a continuarem a libertar reféns em troca da libertação de prisioneiros palestinianos e de facilitar ainda mais os ataques aéreos e terrestres israelitas. Caso contrário, o cessar-fogo terminará dentro de um dia.

O exército israelense anunciou que antes de trocar 10 reféns detidos por ativistas por 30 prisioneiros palestinos na quarta-feira, o Hamas entregou dois israelenses-russos.

Israel acolheu Dezenas de reféns libertados Nos últimos dias, afirmou que manterá a trégua se o Hamas continuar a libertar prisioneiros. No entanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou na quarta-feira que Israel retomaria a sua campanha para eliminar o Hamas, que governa Gaza há 16 anos e está a coordenar a campanha. O ataque mortal a Israel que desencadeou a guerra

Ele perguntou: “Depois de esgotar esta etapa de devolução das pessoas sequestradas, Israel voltará a lutar?” Portanto, minha resposta é um inequívoco sim.” “Não há como não voltar à luta até o fim.”

Eu já falei antes Visita ao local está marcada para esta semana O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, pediu pressão para estender a trégua e libertar os reféns.

Semanas de bombardeios pesados ​​e invasão terrestre Vastas áreas foram demolidas Gaza e matando milhares de palestinos. Mas parece ter tido pouca influência no governo do Hamas, como evidenciado pela sua capacidade de conduzir negociações complexas, impor cessar-fogo entre outros grupos armados e organizar a libertação de reféns. Entre eles estão os líderes do Hamas Yahya Al-Sanwar Eles provavelmente serão transferidos para o sul.

A maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza são assim Eles agora estão presos no sul de GazaCerca de três quartos deles foram expulsos de suas casas. A trégua levou a uma corrida frenética para obter os mantimentos necessários para alimentar as suas famílias, com a ajuda a entrar em maiores quantidades, mas ainda é insuficiente. Todos temem que os combates sejam retomados em breve.

A palestina Fayrouz Salama é recebida depois que Israel a libertou da prisão na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, na manhã de quarta-feira, 29 de novembro de 2023. O Hamas e Israel libertaram mais reféns e prisioneiros sob os termos de um frágil cessar-fogo que vigora há muito tempo. Quinto dia, terça-feira. (Foto AP/Nasser Nasser)

A pressão internacional está a aumentar para um cessar-fogo permanente. Uma invasão terrestre israelense no sul provavelmente terá um custo crescente em vidas palestinas e uma destruição que os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, podem não estar preparados para suportar.

A administração Biden informou Israel que se lançar um ataque no sul, Tem que funcionar com muito mais precisão.

“Até onde ambos os lados estarão dispostos a ir na troca de reféns e prisioneiros por um cessar-fogo está prestes a ser testado, mas as pressões e incentivos para ambos os lados aderirem a ele são atualmente mais fortes do que os incentivos para regressar à guerra.” Martin Indyk, ex-embaixador dos EUA em Israel, escreveu no X.

A diplomacia está aumentando

O cessar-fogo está programado para terminar algum tempo depois da troca de reféns e prisioneiros na quarta-feira.

Diaa Rashwan, chefe do Serviço de Informação do Estado do Egito, disse que as negociações progrediram e que era “muito provável” que a prorrogação fosse anunciada na quarta-feira. Egito, O Estado do Catar Os Estados Unidos lideraram a mediação do cessar-fogo original e a sua prorrogação de dois dias foi anunciada na segunda-feira.

Soldados israelenses trabalham em um tanque perto da fronteira com a Faixa de Gaza, sul de Israel, terça-feira, 28 de novembro de 2023. No quinto dia de um cessar-fogo temporário entre Israel e o Hamas. (Foto AP/Ohad Zwegenberg) Um palestino recolhe seus pertences a sudeste da Cidade de Gaza na terça-feira, 28 de novembro de 2023. No quinto dia do cessar-fogo temporário entre o Hamas e Israel. (Foto AP/Adel Hanna)

A guerra começou com um ataque do Hamas, em 7 de Outubro, ao sul de Israel, que matou mais de 1.200 pessoas, a maioria delas civis. Os militantes raptaram cerca de 240 pessoas para Gaza, incluindo bebés, crianças, mulheres, soldados, idosos e trabalhadores agrícolas tailandeses.

Israel respondeu com uma campanha aérea devastadora em Gaza e uma invasão terrestre no norte. Mais de 13.300 palestinos foram mortos, quase dois terços dos quais eram mulheres e menores, segundo o relatório. O Ministério da Saúde na Faixa de Gaza controlada pelo HamasO que não faz distinção entre civis e combatentes.

O número de mortos é provavelmente muito maior, já que as autoridades têm atualizado o número de forma intermitente desde 11 de novembro devido a… Colapso de serviços no norte. O ministério diz que milhares de outras pessoas estão desaparecidas e temem-se mortas sob os escombros.

Israel diz que 77 de seus soldados foram mortos no ataque terrestre. Afirma ter matado milhares de militantes, sem fornecer provas.

O dilema dos reféns israelenses

A situação dos prisioneiros e o choque do ataque de 7 de Outubro tiveram o seu preço Mobilizando o apoio israelense para a guerra. Mas Netanyahu também está sob pressão para repatriar os reféns e poderá ter dificuldade em retomar a ofensiva se for provável que mais reféns sejam libertados.

Israel disse na quarta-feira que cerca de 160 reféns ainda estavam detidos em Gaza. Destes, 126 são homens e 35 são mulheres. Quatro deles têm menos de 18 anos e 10 têm mais de 75 anos. Até agora, cada lado libertou mulheres e crianças para operações de troca.

Um responsável israelita envolvido nas negociações sobre os reféns disse que os esforços se concentraram em prolongar a trégua por dois dias, a fim de libertar todas as mulheres e crianças restantes detidas pelo Hamas.

Acrescentou que até que isso aconteça, não será considerada qualquer prorrogação da libertação de civis e soldados civis. Ele estimou que havia “várias dezenas” de soldados em cativeiro do Hamas, a maioria deles do sexo masculino. O responsável falou sob condição de anonimato porque as negociações ainda estão em curso.

Quanto aos homens – especialmente soldados – espera-se que o Hamas pressione por uma libertação semelhante de homens palestinianos ou detidos de alto perfil, um acordo ao qual Israel poderá resistir.

60 israelenses foram libertados sob a trégua, a maioria deles Ele parece bem fisicamente, mas está instável. Outros 21 reféns – 19 tailandeses, um filipino e um russo-israelense – foram libertados em negociações separadas. Antes do cessar-fogo, o Hamas libertou quatro reféns e o exército israelita resgatou um. Dois outros corpos foram encontrados em Gaza.

Esta foto de folheto fornecida pelo GPO mostra Gabriella e Mia Limberg, de volta, conversando com a família em um ponto de encontro em território israelense após sua libertação pelo Hamas, terça-feira, 28 de novembro de 2023. (GPO/Divulgação via AP) Ahmed Salaima, 14 anos, centro, um prisioneiro palestino libertado por Israel, é abraçado por seu pai ao chegar em sua casa no bairro de Ras al-Amoud, em Jerusalém Oriental, terça-feira, 28 de novembro de 2023. (AP Photo/Mahmoud Illean)

Até agora, a maioria dos 180 palestinianos libertados das prisões israelitas eram adolescentes acusados ​​de atirar pedras e cocktails molotov durante confrontos com as forças israelitas. Muitas delas eram mulheres condenadas pelos tribunais militares israelitas por tentativa de ataque a soldados.

Os palestinianos celebraram a libertação de pessoas que consideram terem resistido à ocupação militar de Israel, que durou décadas, de terras onde pretendem estabelecer o seu futuro Estado.

Uma calma tensa em Gaza

Para os palestinos em Gaza, qualquer calma resultante da trégua é ofuscada pela busca de ajuda e pelo terror, ao verem a extensão da devastação após semanas de esconderijo dos bombardeios.

No norte, os residentes descreveram complexos residenciais inteiros destruídos no centro da cidade de Gaza e nos campos de refugiados próximos de Al-Shati e Jabalia.

Muhammad Matar (29 anos), um residente da cidade de Gaza, que junto com outros voluntários procura os mortos sob os escombros ou deixados nas ruas, disse que o cheiro de corpos em decomposição presos sob edifícios desabados enche o ar.

Ele acrescentou que encontraram 46 deles e os enterraram até agora durante a trégua. A maioria deles não foi identificada. Matar disse que mais corpos ainda estavam sob os escombros, mas não poderiam ser alcançados sem equipamento pesado, acrescentando que viram outros corpos espalhados pelas ruas, mas não conseguiram alcançá-los porque as posições israelenses estavam muito próximas.

Pouca ajuda chega ao norte, onde se acredita que permanecem dezenas de milhares de civis. Uma das mulheres do Beach Camp, Umm Rami, disse: “Quem sobreviver ao bombardeamento da ocupação morrerá de fome”.

No sul, uma trégua permitiu Mais ajuda será entregue Do Egito, até 200 caminhões por dia. Mas os responsáveis ​​pela ajuda humanitária dizem que nunca é suficiente, dado que a maioria deles depende agora da ajuda externa. Os abrigos administrados pela ONU que abrigam mais de um milhão de pessoas deslocadas estão superlotados, com muitos dormindo ao ar livre em dias frios e chuvosos.

Num dos centros de distribuição em Rafah, grandes multidões fazem fila diariamente para receber sacos de farinha recém-chegados. Mas os fornecimentos estão a esgotar-se rapidamente antes que muitos consigam obter a sua parte.

“Estávamos à procura de pão para os nossos filhos”, disse Nawal Abu Namous, uma das mulheres da turma. “Todos os dias a gente vem aqui… gastando dinheiro com transporte para chegar até aqui, só para voltar para casa sem nada.”

Alguns mercados e lojas reabriram, mas os preços dos poucos artigos em stock subiram dramaticamente. Um saco de farinha de 25 quilos, que antes custava o equivalente a US$ 2,70, agora é vendido por US$ 68.

Roupas de inverno não estão disponíveis. O dono de uma loja de roupas em Deir al-Balah disse à Associated Press que odeia abrir as portas pela manhã, sabendo que passará a maior parte do dia pedindo desculpas aos clientes por não ter suprimentos de inverno.

O chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que cerca de 111 mil pessoas sofrem de infecções respiratórias e 75 mil sofrem de diarreia, mais de metade das quais têm menos de cinco anos. “Mais pessoas poderiam morrer de doenças do que de bombardeios.”

“Estamos fartos”, disse Omar Al-Daraawi, que trabalha no lotado Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, no centro de Gaza. “Queremos que esta guerra acabe.”

Jeffrey relatou do Cairo e Liedman de Jerusalém.

