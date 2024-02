Últimas transferências de Kylian Mbappe: Destino Madrid? Outras ofertas? E então?

tudo Vozes muito simples.

Kylian Mbappe disse que quer deixar o Paris Saint-Germain.

O Real Madrid quer contratá-lo e fez uma oferta no início de janeiro. Neste verão, o contrato de Mbappe expirará e ele estará livre para ingressar no clube de sua escolha.

Ele agora está livre para discutir os termos com quem quiser e rejeitou a opção de permanecer na França.

Mas ainda há muitas questões não resolvidas. Incluindo os grandes.

A saga de transferências entre Mbappé e Madrid teve mais reviravoltas do que muitos lembram. Mesmo agora – numa fase muito avançada das negociações finais – não há certeza de onde ele jogará na próxima temporada.

Mbappé marcou 243 gols desde que assinou pelo Paris Saint-Germain em 2017 (David Ramos/Getty Images)

Na sexta-feira, Mbappé contou aos companheiros do Paris Saint-Germain sobre sua decisão de sair em discurso no vestiário.

Mas fontes do clube – que, como todos os citados aqui, preferiram falar anonimamente para proteger as relações – disseram que não houve menção de quem iria ingressar, mesmo que Mbappé já tivesse dito aos companheiros que gostaria de ser Madrid.

Mbappé conhece as condições que o Real Madrid lhe quer oferecer desde o início de janeiro, uma oferta que deixou alguns membros influentes do seu campo não convencidos, o que levou a um atraso nas tentativas do Real Madrid de contratá-lo. Também não gostaram do pedido do Real Madrid para os informar da decisão até meados de Janeiro.

O discurso de Mbappé aos seus colegas jogadores no campo de treinamento do Paris Saint-Germain, na sexta-feira, ocorreu um dia depois de surgir a notícia de sua decisão de sair no final da temporada.

As circunstâncias de sua saída ainda não foram acertadas e o PSG e o jogador deverão fazer um anúncio oficial sobre o assunto nos próximos meses.

Vamos dar uma olhada nas questões em questão, começando por nos aprofundar um pouco mais no que PSG e Mbappe ainda têm para discutir.

Quando uma transferência gratuita não é uma transferência gratuita?

Em agosto, Paris Saint-Germain e Mbappé passavam por um momento de extrema tensão. Mbappe foi excluído dos treinos da equipe principal e não viajou na pré-temporada do clube após indicar que não aceitaria a opção de prorrogar seu contrato por mais um ano.

A pedido de Mbappe, foi realizada uma reunião entre ele e o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, imediatamente antes do início da temporada, e foi acordado devolvê-lo ao cargo. Foi disputada a primeira partida da nova temporada e depois foi realizada outra reunião após a partida na presença do diretor esportivo Luis Campos e do diretor técnico Luis Enrique.

O clube francês sempre procurou sublinhar que qualquer possível saída de Mbappe no final da temporada 2023-2024 não será uma “transferência gratuita”, embora ele saia quando o seu contrato expirar. O acordo alcançado nestas duas reuniões explica porquê.

É um acordo complexo que abrange vários cenários, mas cada um deles, segundo fontes familiarizadas com os seus termos, faria com que Mbappé compensasse financeiramente o clube se ele saísse quando o seu contrato expirasse após 30 de junho.

Nasser Al-Khelaifi e Mbappé em 2022 (Frank Fife/AFP via Getty Images)

O modo como isso terminará será determinado pelas negociações entre o jogador e o clube nos próximos meses, mas fontes do PSG descrevem isso como um acordo escrito juridicamente vinculativo.

Mbappé e Al-Khelaifi discutiram o assunto na terça-feira, quando o jogador disse que pretendia partir neste verão. Al-Khelaifi confirmou a posição do clube sobre Mbappé: eles acreditam que ele deve fazer sacrifícios financeiros relacionados aos seus ganhos no Paris Saint-Germain, ou pagar-lhes uma parte de qualquer bônus de registro que receber do Real Madrid.

Esta questão ainda está em discussão.

Quando o Real Madrid tentou contratar Mbappé em 2022, ofereceu um bônus de assinatura de 130 milhões de euros (111 milhões de libras; 140 milhões de dólares às taxas atuais) e um salário de 26 milhões de euros por ano.

A última oferta do Real Madrid por Mbappe foi inferior a isso, embora ainda seja significativa o suficiente para torná-lo o jogador mais bem pago do time madrileno. O salário anual de Mbappe no Paris Saint-Germain é de cerca de 75 milhões de euros após impostos e antes de quaisquer bônus.

Em declarações na sexta-feira, uma fonte do PSG indicou que tudo o que Mbappe concordar “com o Madrid” determinará o que vem a seguir no assunto.

Mbappé tem alguma outra oferta de outro lugar?

Fontes do Paris Saint-Germain disseram nas últimas semanas que ouviram dizer que Mbappe tem grande interesse de um “terceiro clube”. Estas mesmas fontes afirmaram não confiar plenamente nesta informação e que acreditam que esta pode fazer parte de uma táctica de negociação. Em relação às ofertas anteriores, em julho de 2023, o Paris Saint-Germain recebeu e aceitou uma oferta de 300 milhões de euros do clube saudita Al Hilal pelo jogador.

A equipe de Mbappé recusou-se a comentar se há outras ofertas desta vez.

Toda a informação O atleta Os relatórios indicam que Mbappe só tem uma oferta de fora do Paris Saint-Germain, que é o Real Madrid. Qualquer clube do mundo adoraria incluir o atacante em seu time, mas o francês parece ter essa oferta em jogo.

Mbappe, fotografado em setembro, disse aos companheiros na sexta-feira que estava saindo (Aurélien Meunier – Paris Saint-Germain via Getty Images)

Quais são as novidades de Madrid?

Durante semanas, fontes da comissão técnica do Real Madrid refletiram confiança na ideia de Mbappe fazer parte de sua equipe na próxima temporada, e essa confiança só aumentou esta semana, antes mesmo de surgir a notícia da decisão do jogador de deixar o Paris Saint-Germain. .

Essa foi a mensagem que a diretoria transmitiu às figuras seniores de Valdebebas durante a viagem desta semana à Alemanha, onde o time disputou a primeira mão das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o RB Leipzig, na noite de terça-feira.

No entanto, desde quinta-feira, fontes de Madrid preferiram minimizar o significado da referência à obtenção de um acordo com Mbappé.

Nada de fundamental mudou do ponto de vista de Madrid. Eles ainda querem contratar Mbappé, jogador que acompanham há anos – e o maior sinal da sua determinação em fazê-lo é o papel de liderança desempenhado por Florentino Pérez nas negociações.

Então, o que podemos esperar a seguir? É certo que Mbappé não ficará no final…

Em qualquer história envolvendo Real Madrid e Kylian Mbappe, é perigoso especular.

Mas sabemos que não está confirmado se Mbappé e o Real Madrid chegaram a um acordo e parece que nenhum outro clube fez oferta por ele ainda.

Sabemos também que, apesar da saga, o PSG está determinado a manter Ethan, irmão de 17 anos de Mbappé, que o clube tem sido… Fazer Esperamos assinar um novo acordo.

Há outro detalhe que também é importante. O Real Madrid sabia que Mbappé informaria o Paris Saint-Germain sobre sua decisão esta semana. Isso indica que eles ainda estão em contato muito próximo.

(Imagem superior: Aurelien Meunier/Getty Images)