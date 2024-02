O Mets ainda não manteve negociações de extensão com Pete Alonso

Casa Alonso Ele está definido para se tornar um agente livre após a temporada de 2024, e o jogador da primeira base disse aos repórteres (incluindo… Andrew Pattifarano do New York Post) que ainda não houve negociações com o Mets sobre uma prorrogação de longo prazo. As únicas discussões entre os dois lados giraram em torno de um acordo de um ano no valor de US$ 20,5 milhões que Alonso assinou em janeiro para evitar a arbitragem salarial.

Alonso disse que iriaAcolhemos bem a ideia“Ele permaneceria no Mets pelo resto de sua carreira”, disse ele.Eu definitivamente me imaginei morto para o resto da vida, e isso é algo em que definitivamente pensei. Adoro Nova York, é um lugar muito especial para minha família… mas não posso prever o futuro. E para mim, só quero me concentrar nesta temporada“.

Curiosamente, Alonso disse que está aberto a negociações após o Dia de Abertura, o que representa um afastamento das posições da maioria dos jogadores nas negociações contratuais. A maioria dos jogadores define a abertura como um prazo não oficial para concluir as negociações, de modo que possam entrar na temporada sem quaisquer preocupações financeiras que os sobrecarreguem quando o jogo começar. É claro que este prazo muitas vezes não é absoluto, já que é comum ver prorrogações anunciadas alguns dias ou mesmo semanas antes de abril, se os dois lados estiverem suficientemente próximos para chegar a um acordo até o Dia de Abertura e que haja vontade de ambos os lados. acabar com as coisas.

Também não é incomum ver jogadores assinarem extensões com seus times atuais faltando apenas um ano para a agência gratuita, embora o presidente de operações de beisebol do Mets, David Stearns, tenha falado sobre as dificuldades enfrentadas por tais acordos (sem nomear especificamente Alonso Selection) durante uma entrevista conduzida com Ele de novo. Em janeiro. Alonso também representa Scott Boras, cujos clientes tendem a testar a agência gratuita em vez de assinar extensões José AltuveA recente extensão dos Astros é um dos poucos exemplos notáveis ​​de clientes da Boras Corporation que optaram por permanecer apenas uma temporada antes do mercado aberto.

Na verdade, tem havido muito mais especulação comercial em torno de Alonso do que apenas exageros de extensão, embora Stearns tenha afirmado em janeiro que “muito confianteAlonso permanecerá na escalação de Nova York no dia de abertura. Obviamente, é possível que um acordo surja no final do treino de primavera se outra equipa cumprir o que é certamente um preço pedido significativo, mas se Alonso for negociado, o acordo poderá estar mais próximo do prazo de negociação. Ou, se o Mets estiver na disputa dentro do prazo, o acordo pode simplesmente não acontecer, e a equipe manterá Alonso pelo menos até a disputa da flâmula.

Alonso atraiu a atenção novamente no prazo final de negociação do ano passado, quando o Mets respondeu à sua temporada abaixo da média transferindo muitos jogadores veteranos na tentativa de cortar alguns salários e (mais importante) adicionar alguns jovens talentos à organização. Alonso permaneceu onde estava, apesar do interesse relatado de times como Cubs e Brewers, e Chicago também teria questionado sobre os serviços de Alonso nas negociações comerciais neste inverno. Desde então, os Cubs abordaram a primeira base adquirindo Michael Bush Dos Dodgers, embora isso não feche necessariamente a porta para um acordo com Alonso, considerando a vaga de DH ou a possibilidade de Busch mudar para o Mets ou talvez outro time para abrir espaço.

Será o proprietário Steve Cohen quem decidirá o tipo de contrato massivo que seria necessário para reter um jogador de primeira linha como Alonso. No entanto, dada a forma como Cohen finalmente contratou Sterns para dirigir o front office, é lógico que Cohen não poderá vetar imediatamente o seu PBO se Sterns não achar prudente estender Alonso ao preço que Boras exigiria naturalmente. Esses contratos também são um território desconhecido para a Stearns, desde Christian YelichApós a extensão, Stearns não tinha os recursos financeiros em seu trabalho anterior com os Brewers para considerar a contratação de craques enquanto eles se aproximavam da agência gratuita.