UBS registra lucro de US$ 29 bilhões no segundo trimestre, nos primeiros resultados desde aquisição do Credit Suisse

Uma visão geral do edifício UBS em Manhattan em 5 de junho de 2023 na cidade de Nova York.

O UBS divulgou na quinta-feira lucros no segundo trimestre de US$ 28,88 bilhões, em seu primeiro lucro trimestral desde que o maior banco da Suíça concluiu a aquisição do rival em crise, Credit Suisse.

Os analistas esperavam um lucro líquido de 12,8 bilhões de dólares nos três meses até o final de junho, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

O resultado reflete principalmente US$ 28,93 bilhões em deságio resultante da aquisição do Credit Suisse, disse o UBS. O lucro subjacente antes de impostos, que exclui deságio, despesas relacionadas à integração e custos de aquisição, foi de US$ 1,1 bilhão.

O deságio representa o valor justo dos ativos adquiridos na incorporação superior ao preço de aquisição. O UBS pagou uma quantia descontada de 3 bilhões de francos suíços (3,4 bilhões de dólares) para adquirir o Credit Suisse em março.

“Dois meses e meio após fechar a aquisição do Credit Suisse, não perdemos tempo em entregar valor a todos os nossos stakeholders de uma das maiores e mais complexas fusões bancárias da história”, disse o CEO do UBS, Sergio Ermotti, em comunicado.

“Estamos recuperando a confiança dos clientes, reduzindo custos e tomando medidas para criar economias de escala que nos permitirão concentrar melhor os nossos recursos e direcionar os investimentos para o crescimento futuro.”

O grupo também anunciou na quinta-feira que a poderosa unidade bancária doméstica do Credit Suisse será totalmente integrada ao UBS, com o fechamento das entidades legais previsto para 2024. Ermotti disse que a análise do banco identificou este como “o melhor resultado para o UBS, nossos acionistas e os suíços”. economia.”

A aquisição do Credit Suisse fez parte de um acordo de resgate de emergência negociado pelas autoridades suíças no fim de semana de março. No início deste mês, o UBS anunciou que estava encerrando um acordo de proteção contra perdas de 9 bilhões de francos suíços (US$ 10,24 bilhões) e 100 bilhões de francos suíços de apoio à liquidez pública implementados pelo governo suíço quando este concordou em assumir o Credit Suisse em março. .

“Os clientes continuarão a receber o nível de serviço premium que esperam, beneficiando ao mesmo tempo de ofertas melhoradas, capacidades especializadas e alcance global”, disse Ermotti sobre a integração da divisão bancária suíça do Credit Suisse.

“A nossa forte base de capital permitir-nos-á manter inalteradas as nossas exposições combinadas a empréstimos, ao mesmo tempo que mantemos a nossa disciplina de risco.”

O UBS adiou o anúncio dos resultados do segundo trimestre – inicialmente agendado para 25 de julho – para depois da conclusão da aquisição do Credit Suisse, em 12 de junho.