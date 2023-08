Salesforce, Okta, Ciena, Dollar General, Chewy, Shopify e mais impulsionadores de mercado

Salesforce (CRM), um fornecedor de software empresarial baseado em nuvem, relatou lucros do segundo trimestre que superaram as estimativas dos analistas e divulgou projeções para o terceiro trimestre e ano fiscal que também superaram as expectativas. A Salesforce disse que espera lucro ajustado para o ano fiscal de US$ 8,04 a US$ 8,06 por ação, sobre receitas de US$ 34,7 bilhões a US$ 34,8 bilhões. Os analistas esperavam um lucro de US$ 7,42 por ação sobre uma receita de US$ 34,7 bilhões. As ações subiram 6,4%.

As ações da Okta (OKTA) subiram 12% depois que a empresa de software de gerenciamento de identidade relatou lucros e receitas ajustados melhores do que o esperado no segundo trimestre e disse ter visto sinais de estabilização nos gastos com TI. A Okta elevou sua previsão para o ano fiscal, dizendo que espera lucro ajustado de US$ 1,17 a US$ 1,20 por ação e receita de US$ 2,21 bilhões a US$ 2,22 bilhões. Os analistas esperavam lucro de 91 centavos por ação e receita de US$ 2,18 bilhões.

As ações da Ciena (CIEN) subiram 13% depois que a empresa de redes ópticas relatou lucros e receitas ajustados do terceiro trimestre fiscal melhores do que o esperado, impulsionados pela crescente demanda por hardware da empresa por parte de provedores de computação em nuvem.

Dollar General (DG) caiu 16% depois que os lucros do segundo trimestre ficaram abaixo das expectativas dos analistas e o varejista de descontos reduziu a orientação para o ano fiscal.

Chewy (CHWY), um vendedor on-line de rações e acessórios para animais de estimação, relatou que A Lucro surpresa no segundo trimestre As vendas estão acima do esperado. A empresa encerrou o trimestre com 20,4 milhões de clientes ativos, em linha com as expectativas, mas abaixo do ano anterior. Chewy disse que espera que as vendas líquidas do terceiro trimestre fiquem entre US$ 2,74 bilhões e US$ 2,76 bilhões, abaixo da previsão de US$ 2,79 bilhões. As ações da Chewy caíram 13%.

As ações do Shopify (SHOP) saltaram 6,3% depois que Amazon.com (AMZN) divulgou o comunicado Compre com o aplicativo Prime para Shopify Isso permitirá que os comerciantes sediados nos EUA ofereçam mais facilmente aos compradores a opção de comprar itens usando seus benefícios Prime.

(UBS) subiu 5,4% depois que o banco suíço relatou lucro líquido no segundo trimestre de US$ 29 bilhões após a fusão do Credit Suisse, um antigo concorrente que foi adquirido em junho.

As ações da Palantir Technologies (PLTR) caíram 7,3%, para US$ 15,14, depois que o Morgan Stanley rebaixou as ações da empresa de software de análise de dados para subponderação de igual peso. Os analistas aumentaram o preço-alvo de US$ 8 para US$ 9.

CrowdStrike (CRWD) ganhou 74 centavos por ação em uma base ajustada no segundo trimestre, acima das expectativas dos analistas de 56 centavos. A receita aumentou de US$ 535,2 milhões para US$ 731,6 milhões e também ficou acima das estimativas. A receita recorrente anual foi de US$ 2,93 bilhões, um aumento de 37%. A empresa de cibersegurança elevou a previsão para o ano fiscal e as ações subiram 9%.

Arista Networks (ANET) subiu 2%, para US$ 190,85, depois que analistas do Citi atualizaram o provedor de hardware de rede de data center para Buy from Neutral e aumentaram seu preço-alvo de US$ 177 para US$ 220.

As ações da Signet Jewellers (SIG) subiram 6,8% depois que a empresa superou as estimativas e aumentou a orientação de lucros para o ano fiscal.

As ações da Victoria’s Secret (VSCO) caíram 4,1% depois de relatar uma perda surpresa no segundo trimestre e prever que as vendas do ano fiscal cairão na faixa de um dígito em comparação com o ano anterior.

