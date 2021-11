Trabalhou na Disney World – coisas favoritas para fazer nas férias

eu Eu trabalhei na Disney World por dois anosE adoro visitar os parques durante as férias.

Eu tenho que verificar decorações festivas Em Hollywood Studios, Magic Kingdom e Resorts.

Algumas atrações, como Frozen Sing-Along e Jungle Cruise, recebem sobreposições especiais de feriados.

download Algo está carregando.

Não há melhor lugar para pisos de corredores do que Mundo da Disney. A temporada de férias é uma das minhas épocas favoritas para visitar os parques.

Depois de passar os últimos três invernos que vivem e trabalham láAqui estão minhas atividades de Natal favoritas em toda a propriedade:

Disney Springs tem várias árvores de Natal temáticas



Existem árvores para vários filmes diferentes da Disney.

Preço Kayleigh







A Trilha da Árvore de Natal é de longe um dos shows mais exclusivos que experimentei durante a temporada de férias.

Ele está localizado em Disney Springs e possui várias árvores com o tema Disney. Antes de 2020, eles se alinhariam em um determinado caminho, mas no ano passado, as árvores cresceram em toda a área de entretenimento e jantar. Eu poderia passar um dia inteiro encontrando todos eles.

Eu amo a criatividade que a Disney traz para essas árvores, que são baseadas em filmes, personagens e atrações. É ótimo ver a atenção aos detalhes.

Epcot Candlelight Parade me deixa no espírito de Natal

O desfile à luz de velas acontece no Pavilhão América do Epcot e é diferente de tudo que eu já tentei. É uma performance incrível com uma bela mensagem.

A celebração do feriado conta a história do Natal com a ajuda de uma equipe de narradores famosos. Nos últimos anos, Jodi Benson, John Stamos e Neil Patrick Harris Todos eles se juntaram ao evento.

Adoro saber que também há um coro de funcionários da Disney cantando canções de Natal, pois isso reúne a comunidade em um ambiente íntimo.

Há algo muito especial nas decorações de estúdio de Hollywood



Os estúdios de Hollywood têm algumas decorações especiais.

Preço Kayleigh







Posso ser um pouco tendencioso porque trabalhei nisso Estúdios de Hollywood Há dois anos, mas é meu lugar preferido nas férias. Há algo para ver em cada esquina e adoro ver de tudo.

A decoração é eclética e única, desde as ruas de Hollywood e o pôr do sol até a árvore de Natal no Lago Echo. Gertie, o dinossauro de Echo Lake, até usa um lindo chapéu de Papai Noel na cabeça e um enfeite pendurado na boca.

Neva ao longo do Sunset Boulevard, e a Torre do Terror tem uma sobreposição de feriado com personagens incluindo Olaf, os Muppets, Prep e Elfos Landing.

A Gingerbread House em Grand Floridian não pode ser perdida

Existem casas incríveis em resorts em toda a propriedade, mas aquela no Grand Floridian sempre me tira o fôlego.

Estrutura em tamanho real feita de pão de gengibre que foi criada Na propriedade da DisneyÉ usada como uma loja totalmente funcional para vender “telhas” de pão de mel durante as férias.

É incrível, e os cookies são incríveis.

Todos os resorts têm belas árvores festivas



Todos os resorts são decorados para férias.

Preço Kayleigh







Os resorts da Disney também são decorados para os feriados.

O lobby de cada resort se transforma em um país das maravilhas exclusivo de decorações e luzes com base em seus atributos exclusivos. Por exemplo, a grande árvore no resort Art of Animation tem diferentes animações de personagens ao redor, e a árvore no resort Polinésio tem flores lindas e coloridas nos galhos.

É divertido passar um dia Transferência entre resorts Para saber o que encontraram em cada hotel.

The Frozen Sing-Along tem um final especial de Natal

O show Frozen Sing-Along do Hollywood Studios recebe um pequeno upgrade festivo nesta época de Natal. Após os números programados regularmente, o elenco conduz todos em hinos.

Você pode cantar junto com Olaf, Anna, Elsa e Kristoff em canções como “That Time of Year” e “When We Are Together” do especial de férias “Frozen”.

As músicas nunca deixam de me fazer chorar um pouco principalmente quando os personagens se abraçam e Elsa faz neve no palco.

Tenho que capturar todos os personagens do tema de Natal



Mickey e Minnie usam roupas especiais para as festas.

Preço Kayleigh







Eu amo conhecer Os personagens estão nos parques em qualquer época do anoMas é sempre tão especial nesta temporada de férias, quando muitos deles se vestem festivamente.

Mickey pode ser visto em seu suéter de Natal, Buzz Lightyear em um chapéu de Papai Noel e Plutão com orelhas de rena.

Você também pode conhecer personagens exclusivos como o Papai Noel Pateta ou o próprio Papai Noel. O Papai Noel aparece todos os anos na loja de mercadorias em Sunset Boulevard no Hollywood Studios.

O Epcot International Holiday Festival oferece comida divertida e entretenimento

Epcot O festival de férias é muito divertido e também muito educativo.

Os hóspedes podem aprender sobre as tradições do feriado em todos os países do mundo. Alguns deles têm artistas ao vivo tocando músicas natalinas, e em outros, sua versão do Papai Noel aparece para contar histórias.

Há também uma variedade de comidas festivas de todo o mundo. É semelhante ao festival de comida e vinho do outono, mas com um toque festivo.

Nunca perco um passeio pelas decorações da Main Street, EUA



Há uma enorme árvore de Natal em frente à Main Street USA.

Preço Kayleigh







Minhas decorações favoritas para parques são definitivamente encontradas nos estúdios de Hollywood, mas também tenho que destacar as decorações mágicas da Main Street USA no Magic Kingdom.

Há muito o que experimentar, desde o jogo de soldados, coroas de flores e a enorme árvore até a música festiva tocando no alto.

Eu adoro pegar uma bebida festiva na Main Street Bakery, sentar em um banco e olhar para todas as decorações com admiração.

Adoro andar num cruzeiro Jingle e ouvir todos os trocadilhos de Natal

Jungle Cruise é um dos meus favoritos Atrações do mundo da Disney Porque adoro a singularidade e o humor nele – sou cafona para um bom trocadilho.

Mas durante a temporada de férias, ele se transforma em Jingle Cruise, e toda a atração é decorada com decorações festivas.

Piadas famosas também estão sendo atualizadas para incluir um número infinito de trocadilhos com o tema do feriado.