Todas as cobras vivas evoluíram de alguns sobreviventes de um asteróide matador de dinossauros

Uma pesquisa do Milner Center for Evolution sugere que as cobras modernas evoluíram de um punhado de ancestrais que sobreviveram ao asteróide que matou os dinossauros.

Um novo estudo sugere que todas as cobras vivas evoluíram de um punhado de espécies que sobreviveram ao impacto do asteróide gigante que exterminou os dinossauros e a maioria dos outros seres vivos no fim do mundo. farináceo. Os autores dizem que esse evento de extinção devastador foi uma forma de “destruição criativa” que permitiu que as cobras se diversificassem em novas áreas que seus concorrentes ocupavam anteriormente.

Pesquisa publicada em Nature Connections, mostra que as cobras, incluindo hoje quase 4.000 espécies vivas, começaram a se diversificar na época em que um impacto extraterrestre destruiu os dinossauros e a maioria das outras espécies do planeta.

O estudo, que foi liderado por cientistas da Universidade de Bath e incluiu colaboradores de Bristol, Cambridge e Alemanha, usou fósseis e analisou diferenças genéticas entre as cobras modernas para reconstruir a evolução das cobras. As análises ajudaram a identificar quando as cobras modernas evoluíram.

Seus resultados mostram que todas as cobras vivas pertencem a um punhado de espécies que sobreviveram ao impacto do asteróide há 66 milhões de anos, a mesma extinção que exterminou os dinossauros.

Os autores argumentam que a capacidade das cobras de se enterrar no subsolo e passar longos períodos sem comida as ajudou a sobreviver aos efeitos devastadores do impacto. Como consequência, a extinção de seus rivais – incluindo as cobras do Cretáceo e os próprios dinossauros – permitiu que as cobras se mudassem para novos nichos, novos habitats e novos continentes.

Em seguida, as cobras começaram a se diversificar, produzindo subespécies como víboras, cobras, cobras-jarreteira, pítons e jibóias, explorando novos habitats e novas presas. A diversidade das cobras modernas – incluindo cobras arbóreas, cobras marinhas, víboras e cobras venenosas e enormes enguias como jibóias e pítons – apareceu apenas após a extinção dos dinossauros.

Os fósseis também mostram uma mudança na forma das vértebras da cobra após a extinção das linhagens do Cretáceo e o surgimento de novos grupos, incluindo cobras marinhas gigantes com até 10 metros de comprimento.

“É notável, porque não apenas eles estão sobrevivendo à extinção que exterminou muitos outros animais, mas dentro de alguns milhões de anos eles estão inovando, usando seus habitats de novas maneiras”, disse o autor principal e recém-graduado aluno da Universidade de Bath, Dr. da Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) na Alemanha.

O estudo também indica que as cobras começaram a se espalhar pelo mundo nessa época. Embora os ancestrais das cobras vivas possam ter vivido em algum lugar do hemisfério sul, as cobras parecem ter se espalhado para a Ásia após a extinção.

O Dr. Nick Longrich, do Milner Center for Evolution da University of Bath e autor correspondente, disse: “Nossa pesquisa sugere que a extinção foi uma forma de ‘destruição criativa’ – ao eliminar espécies antigas, permitiu que os sobreviventes explorassem lacunas no ecossistema, e para experimentar novos estilos de vida e habitats.

“Esta parece ser uma característica geral da evolução – são os períodos imediatamente a seguir às grandes extinções onde vemos a evolução no seu estado mais experimental e inovador.

“A destruição da biodiversidade abre caminho para que novas coisas surjam e colonizem novas áreas de terra. Eventualmente, a vida se torna mais diversa do que antes.”

O estudo também encontrou evidências de um segundo grande evento de diversificação na época em que o mundo mudou de um clima de ‘estufa’ quente para um clima frio de ‘casa de gelo’, que viu a formação de calotas polares e o início de eras glaciais.

Os padrões vistos em cobras sugerem um papel fundamental para os desastres – distúrbios ambientais graves, rápidos e globais – na condução da mudança evolutiva.

Referência: “Evolução e dispersão de cobras através das extinções em massa do Cretáceo e do Paleógeno” por Catherine J. Klein, David Pisani, Daniel J. Field, Rebecca Lakin, Matthew A. Wells e Nicholas R. Longrich, 14 de setembro de 2021, Nature Connections.

DOI: 10.1038 / s41467-021-25136-y