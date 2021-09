Um foguete SpaceX transporta a primeira tripulação civil do mundo em órbita | espaço

A primeira tripulação de “astronautas amadores” do mundo está se preparando para uma missão que os colocará em órbita antes de devolvê-los à Terra neste fim de semana.

Os quatro civis, que passaram os últimos meses em um curso de treinamento de astronautas, estão programados para lançar um foguete SpaceX Falcon 9 do Centro Espacial Kennedy na Flórida às 20h02 no horário local na quarta-feira (1h02 no horário do Reino Unido na quinta-feira).

Salvo qualquer falha, os dois homens e duas mulheres na missão Inspiration4 devem orbitar o planeta por três ou quatro dias, conduzindo experimentos e apreciando a vista através de uma cúpula de vidro montada em sua cápsula Dragon, antes de mergulhar no Oceano Atlântico.

descrito como “A primeira missão orbital civil do mundo‘, o lançamento é o mais recente para promover as virtudes do turismo espacial e segue os voos suborbitais em julho de Sir Richard Branson a bordo da nave 2 da Virgin Galactic. que desde então foi suspenso por se desviar do caminho – e Jeff Bezos em Novo foguete Shepard da Blue Origin.

Enquanto a tripulação do Inspiration4 recebeu aulas de vôo, sessões centrífugas para o lançamento de teste do G-Forces e horas de treinamento no simulador de cápsula SpaceX, a missão será quase totalmente automatizada. A cápsula está configurada para orbitar a Terra a uma altitude de 360 ​​milhas (575 km), cerca de 93 milhas mais alta do que a Internacional. espaço Estação.

A SpaceX de Elon Musk anunciou em fevereiro que o empresário bilionário Jared Isaacman, que passou milhares de horas em vários aviões, alugou o foguete Falcon 9 para ele e três membros do público. Ele doou duas vagas para o St. Jude Children’s Research Hospital em Memphis, Tennessee, e escolheu Hayley Arsino, uma ex-paciente com câncer do hospital que agora é funcionária lá, para se juntar a ele. Aos 29 anos, Arceneaux deve se tornar o mais jovem americano em órbita.

Também participam da missão o Dr. Sian Proctor, geólogo e comunicador científico que chegou à rodada final do processo de seleção de astronautas da NASA em 2009, e Chris Sembrowski, veterano da Força Aérea dos Estados Unidos e engenheiro aeroespacial da Lockheed Martin, que lhe ofereceu o assento de Antes que um amigo ganhasse para ela um sorteio de caridade em St. Jude.

Embora a missão Inspiration4 seja outra missão bilionária paga, é um marco no turismo espacial: nunca antes uma tripulação inteira de amadores foi lançada em órbita. “Esta será a primeira vez que uma superpotência global não enviará pessoas para o espaço orbital”, disse Isakman. “Quando esta missão estiver concluída, as pessoas olharão para ela e dirão: ‘Esta foi a primeira vez todos os dias que as pessoas puderam ir ao espaço. “

Lewis Brennan, professor de estudos de negócios na Trinity Business School em Dublin, disse que a SpaceX estava “liderando o pool” de empresas do setor privado interessadas no espaço. Ele comparou o turismo espacial hoje com o tempo antes que as companhias aéreas de baixo custo criassem um mercado de massa para viagens aéreas. “Da mesma forma, o turismo espacial provavelmente continuará sendo uma preservação das classes mais ricas no curto a médio prazo, já que o custo é proibitivo para pessoas de renda média”, disse ele. “No longo prazo, como custos implicam redução, é provável que se transforme em uma atividade de mercado de massa. Mas, por enquanto e no curto e médio prazo, será um mercado de nicho.”

Com o setor há décadas se movendo além da Agência Espacial Nacional para o turismo, será mais necessário do que nunca evitar contratempos e desastres. “A segurança no turismo espacial é de suma importância porque qualquer acidente envolvendo morte ou lesão tem um risco real de minar a confiança por parte dos clientes do turismo espacial em potencial”, disse Brennan.