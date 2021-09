As vacinas também protegem contra o coronavírus de longa duração?

foto : Oligari ( luta de ações )

A coisa mais importante que as vacinas COVID fazem é prevenir mortes e doenças graves causadas por COVID-19. A próxima coisa mais importante que eles fazem é prevenir muitos casos de doenças mais leves – um trabalho para o qual eles não são perfeitos, mas mesmo assim vacinar é muito melhor do que não. Mas e quanto ao COVID de longo prazo, os ainda misteriosos sintomas de longo prazo que podem se seguir a alguns casos de infecção por coronavírus?

A doença de Covid de longo prazo ainda é mal compreendida

Uma das razões pelas quais é difícil obter uma resposta direta a esta pergunta é que COVID é difícil de identificar por tanto tempo e difícil de estudar. Os sintomas prolongados de COVID se sobrepõem aos de outras condições, incluindo O que foi chamado de Síndrome da Fadiga Crônica?. É difícil estudar o que você não pode determinar.

Acredita-se que a fadiga crônica, agora conhecida como encefalomielite, também seja causada por infecções virais, pelo menos por algum tempo. E se você já teve essa condição ou conhece alguém que a tenha, você estará ciente das frustrações que surgem quando os profissionais médicos não sabem ao certo como diagnosticá-la e quais tratamentos podem funcionar melhor. Isso, por sua vez, é resultado da dificuldade de estudá-lo. É um ciclo interminável de “pesquisas adicionais necessárias”.

Felizmente, muitos pesquisadores levam o COVID muito a sério, mas ainda leva algum tempo antes de obtermos respostas sólidas para qualquer uma de nossas perguntas sobre ele, incluindo como evitá-lo.

A prevenção de casos COVID evita casos COVID prolongados

Logicamente, você não pode obter COVID por tanto tempo, a menos que você tenha COVID. Todas as vacinas COVID são aprovadas porque são eficazes na prevenção de infecções graves por COVID, portanto, se você foi vacinado, Você reduziu automaticamente suas chances de obter COVID no longo prazo, diminuindo todas as chances de obter COVID.

O CDC concorda com este raciocínio, observando que A página dela sobre COVID é longa qual qual, “A melhor forma de prevenir casos pós-COVID [their name for long COVID] É para vacinar contra COVID-19 o mais rápido possível. ”

Possivelmente a vacina Fazer Reduzindo a probabilidade de COVID se transformar em um COVID longo

Outra área de pesquisa atual é o que acontece quando as pessoas tomam COVID apesar de terem sido vacinadas. Esses casos, chamados de breakouts, são relativamente incomuns, mas quase inéditos.

Os surtos parecem ser mais leves do que os casos em pessoas não vacinadas. As pessoas que foram vacinadas e que contraem COVID têm menos probabilidade de adoecer gravemente, de ficar no hospital ou de morrer devido à infecção. uma Um estudo recente da organização sem fins lucrativos Fair Health Foi descoberto que pessoas com sintomas mais graves têm maior probabilidade de ter COVID-19 prolongado do que pessoas com sintomas muito leves.

Outro estudo recente publicado em LancetaFoi descoberto que as pessoas que foram totalmente vacinadas eram menos propensas a desenvolver sintomas a longo prazo. especialmente:

Descobrimos que as chances de desenvolver sintomas 28 dias ou mais após a infecção após a vacinação caíram quase pela metade com duas doses da vacina. Esse achado indica que o risco de infecção prolongada por COVID-19 é reduzido em indivíduos que receberam a vacina dupla, quando se considera, adicionalmente, o menor risco de infecção em geral.

Eu nunca confiaria nos resultados de um único estudo para nos dizer tudo o que precisamos saber, porque estudos posteriores podem revelar mais informações que estudos anteriores perderam. Mas por enquanto, As evidências apontam para uma tendência de vacinas que reduzem as chances de contrair COVID por muito tempo, prevenindo COVID em geral e possivelmente além disso Ao reduzir as chances de COVID normal progredir para o tipo de longo prazo.