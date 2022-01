Tenho Omicron ou sintomas de resfriado ou gripe? Como você diz a diferença

senão: Os cientistas acreditam que a doença de Covid a longo prazo é causada pelo ataque do corpo a si mesmo após a recuperação

Você tem dor de garganta, coriza, dores no corpo ou febre? Pode ser um resfriado, gripe ou COVID-19, pois os sintomas são muito semelhantes.

Pessoas com esses sintomas podem se perguntar se têm Covid-19 e devem ser isoladas e testadas.

Mas eles podem ser Você tende a pensar que é apenas um resfriado.

Uma vez que está no hemisfério norte no meio do inverno, quando os casos de influenza tendem a atingir o pico (a temporada vai do início de outubro a meados de maio), a influenza também pode ser suspeitada.

Na minha opinião, é impossível distinguir entre um resfriado comum e um omicron Professor Eskilde Petersen, Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas

Dado que a variante do omicron do coronavírus tem maior probabilidade de causar sintomas leves, as pessoas podem sentir que é mais difícil do que nunca distinguir entre Várias infecções respiratórias dê a volta.

Aqui, examinamos o problema e buscamos conselhos de especialistas.

O Omicron causa os mesmos sintomas que um resfriado comum?

Com base apenas nos sintomas, pode ser difícil distinguir o resfriado comum do vírus Covid-19, especialmente quando é causado pela variante Omicron.

Isso indica a importância do teste.

“Na minha opinião, é impossível distinguir entre o resfriado comum e o ômicron”, disse o professor Eskild Petersen, do Aarhus University Hospital, na Dinamarca, que preside a Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas. o Nacional.

Este é um ponto ecoado pelo Dr. Andrew Friedman, um especialista em doenças infecciosas da Universidade de Cardiff, no Reino Unido.

“Muitas pessoas, especialmente aquelas que foram vacinadas, pegam o que pode ser considerado resfriado comum”, disse ele.

O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido disse que os principais sintomas da Covid-19 incluem temperatura corporal elevada, tosse nova e persistente e perda ou alteração do paladar ou do olfato.

Alguns desses sintomas se sobrepõem aos do resfriado comum, que também pode incluir nariz entupido ou corrimento nasal, dores musculares e espirros.

O SARS-CoV-2 se transformará em outro coronavírus que causa resfriados?

Alguns pesquisadores especularam que o Sars-CoV-2, o coronavírus que causa o Covid-19, acabará por causar apenas sintomas de resfriado.

Quatro outros coronavírus que infectam pessoas, na verdade, causam o resfriado comum. Um desses quatro é denominado HCoV-OC43.

Os pesquisadores sugeriram que o OC43 pode ter sido responsável pela pandemia da “Gripe Russa” que começou em 1889 e matou cerca de um milhão de pessoas.

Embora o OC43 ainda possa causar doenças graves em certos grupos, como bebês, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido, ele geralmente causa apenas um resfriado.

Isso pode ser porque nós o pegamos periodicamente, então temos um nível de imunidade em segundo plano.

Sars-CoV-2 pode mover-se na mesma direção, uma vez que a variante Omicron, embora altamente transmissível, parece causar sintomas mais leves.

Agora também existe uma imunidade mais ampla ao vírus, graças à vacinação e infecções anteriores.

A influenza e a Covid-19 podem ser distinguidas?

Embora seja difícil distinguir entre um resfriado comum e um caso leve de Covid-19 com base apenas nos sintomas, especialistas em doenças infecciosas afirmam que a gripe provavelmente produz indicadores diferentes.

“A gripe pode ser uma doença muito mais séria, com dores e sofrimentos”, disse Friedman.

O professor Petersen disse que a gripe em particular pode fazer com que uma pessoa desenvolva dores musculares e nas costas, sintomas geralmente não associados ao Covid-19, especialmente quando é causada pela variante Omicron.

“Se você realmente está gripado, tem febre e dores musculares generalizadas”, disse ele, acrescentando que a perda do olfato – às vezes observada com Covid-19 – geralmente não é encontrada com a gripe.

Além das dores no corpo, o NHS disse que os sintomas da gripe, que podem surgir rapidamente, podem incluir um aumento repentino na temperatura corporal (38 graus Celsius e acima), sensação de cansaço ou exaustão, tosse seca, dor de garganta e dor de cabeça. , entre outras coisas.

O que as pessoas devem fazer se desenvolverem sintomas que podem ser Covid-19?

As regras variam de país para país, mas como conselho geral, os especialistas dizem que as pessoas com possíveis sintomas de Covid-19 devem se isolar e fazer o teste, de preferência com um teste de PCR, porque são mais precisos.

O principal ponto enfatizado por organizações de saúde como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos é que as pessoas infectadas com o coronavírus podem transmitir o patógeno mesmo quando apresentam sintomas leves ou nenhum sintoma.

“Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças esperam que qualquer pessoa com uma infecção Omicron possa espalhar o vírus para outras pessoas, mesmo que tenham sido vacinados ou não apresentem sintomas”, disse a organização em uma entrevista online no mês passado.

A vacinação ainda é amplamente recomendada como uma forma de reduzir a chance de hospitalização, doença grave e morte, embora as pessoas com sintomas de Covid-19 não devam ser vacinadas até que se recuperem, aconselha o NHS.

Ela disse que as pessoas deveriam esperar 28 dias após o teste ser positivo ou após o início dos sintomas antes de serem vacinadas.

