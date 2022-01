O Telescópio Espacial James Webb implanta refrigerante para mantê-lo resfriado

O novo observatório de alta tecnologia e baixa temperatura da NASA está um passo mais perto de reunir grande ciência.

a Telescópio espacial James Webb Foi lançado em 25 de dezembro e tem passado seu tempo no espaço, até agora, realizando um Sequência complexa de implantações Para desdobrar o telescópio para sua configuração final. Na quinta-feira (6 de janeiro), a equipe da missão deu mais um passo nessa sequência quando o instrumento Deployable Irradiator (ADIR) do Telescope começou por volta das 8:48 am EDT (1348 GMT) no local, de acordo com o Declaração da NASA.

O ADIR é um painel de 4 pés (1,2 m) por 8 pés (2,4 m) preso à parte de trás do observatório e preso a tiras de papel alumínio nos instrumentos Webb. O radiador é revestido por células em forma de favo de mel com uma superfície super negra, o que permite que o mecanismo retire o calor dos instrumentos do observatório e o envie ao espaço, segundo a NASA.

Atualizações ao vivo: Missão do Telescópio Espacial James Webb da NASA

Relacionado: Como funciona o Telescópio Espacial James Webb?

O ADIR foi dobrado na configuração de lançamento por quatro fechaduras, três das quais foram abertas logo após o lançamento, de acordo com Linha do tempo da NASA Etapas de publicação do JWST. Durante o processo de 15 minutos que ocorreu hoje, a trava final foi aberta e a placa chegou ao seu arranjo final.

O refrigerante é uma parte essencial da tecnologia que permitirá ao observatório captar sinais infravermelhos fracos. Como a luz infravermelha está conectada ao calor, os instrumentos infravermelhos devem permanecer incrivelmente frios. O radiador de Webb, junto com o enorme guarda-sol do observatório e orbita distante Do outro lado da Terra, longe do sol, ele manterá o calor longe de instrumentos sensíveis.

O professor ADIR está chegando hoje, um dia após o observatório ter sido implantado com sucesso espelho secundário, que é montado em uma estrutura semelhante a um tripé na frente do espelho principal dourado.

A seguir na agenda está a revelação dos dois painéis laterais para aquele espelho básico. O espelho primário do JWST inclui 18 segmentos individuais, mas o espelho em seu estado final seria muito grande para caber no formato do foguete que lançou o observatório. Assim, dois painéis laterais de três partes foram liberados enquanto dobrados para trás.

A equipe vai passar um dia abrindo e fechando cada painel lateral, e a operação está prevista para começar na sexta-feira (7 de janeiro) no Port Mirror Suite e terminar no sábado (8 de janeiro) no Starboard Mirror Suite, embora ambas as operações possam ser remarcado como a equipe vê. adequado.

A NASA disse que transmitirá ao vivo do centro de controle para a segunda missão de implantação de asa de espelho; A agência também informou que realizará uma entrevista coletiva após o término da operação.