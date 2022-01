O Telescópio Espacial James Webb implantou com sucesso o espelho secundário – “Outro Dia da Bandeira JWST!”

Hoje, as equipes Webb implantaram com sucesso a estrutura de suporte de espelho secundário do observatório. Quando a luz do universo distante atinge os espelhos primários de ouro de 18 quilates de Webb, ela é refletida e atinge um espelho secundário menor de 2,4 pés (74 metros) de diâmetro, que direcionará a luz para seus instrumentos. O espelho secundário é apoiado por três suportes leves e destacáveis, cada um com aproximadamente 25 pés de comprimento e projetados para resistir ao ambiente espacial. Sistemas de aquecimento especializados foram usados ​​para aquecer as conexões e os atuadores necessários para seu bom funcionamento.

“Outro dia importante para a JWST”, disse Bill Ochs, Gerente de Projetos Webb da NASAGoddard Space Flight Center, onde ele parabenizou a equipe de implantação de espelho secundário no Mission Operations Center em Baltimore. “Isso é inacreditável … estamos a 600.000 milhas da Terra e já temos um telescópio.”

A implantação começou por volta das 9h52 EST, e o espelho secundário terminou de se mover para seu local estendido por volta das 11h28 EDT. A estrutura de suporte do espelho secundário fechou aproximadamente às 11h51 EDT. Aproximadamente às 12h23 EDT, os engenheiros confirmaram que o casco estava totalmente preso e travado no lugar e a implantação concluída.

“O tripé mais avançado do mundo foi implantado”, disse Lee Feinberg, gerente de elemento do telescópio óptico Webb de Goddard. “É realmente assim que se pode pensar. O espelho secundário de Webb teve que se propagar na microgravidade, em temperaturas extremamente baixas, e eventualmente teve que funcionar pela primeira vez sem erros. Ele também teve que se propagar, se estabilizar e se estabilizar.” resistir a cerca de um milímetro e meio, após o que deve permanecer muito estável enquanto o telescópio aponta para diferentes lugares no céu – e isso é para um espelho secundário da estrutura de suporte que tem mais de 7 metros de comprimento. “

O Next Webb implantará um importante sistema de radiador conhecido como Rear Deployment Instrument Radiator (ADIR), que ajuda a dissipar o calor de seus instrumentos e espelhos. Saiba mais sobre a programação de publicação de Webb Conectados.