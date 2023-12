Telescópio James Webb da NASA captura imagem da estrela explodida

Nova visão do Telescópio Espacial James Webb da NASA de Cassiopeia A (Cas A).

A estrela que explodiu no remanescente de supernova Cassiopeia A (Cas A) foi capturada em uma nova imagem impressionante pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA. Isto fez parte do primeiro Calendário do Advento da Casa Branca, lançado pela primeira-dama dos EUA, Dra. Jill Biden, para destacar a “magia, maravilha e alegria” da época festiva, segundo o jornal britânico “Daily Mail”. Agência Espacial dos EUA.

Cas A é um dos remanescentes de supernova mais exaustivamente pesquisados ​​em todo o universo. Os restos gradualmente desmembrados do objeto foram capturados em uma imagem de vários comprimentos de onda por uma série de observatórios terrestres e espaciais, como o Telescópio Espacial Hubble da NASA e a Agência Espacial Europeia.

Como a luz infravermelha é indetectável para a visão humana, os cientistas e os processadores de imagem convertem os comprimentos de onda infravermelhos em cores que podem ser vistas. As cores foram então atribuídas a vários filtros de câmera infravermelho próximo nesta última imagem de Cas A, cada uma indicando uma atividade diferente ocorrendo dentro do objeto.

“As cores mais visíveis na imagem mais recente do Webb são os aglomerados laranja brilhante e rosa claro que constituem a camada interna do remanescente da supernova. A visão nítida do Webb pode detectar os menores nós de gás, consistindo de enxofre, oxigênio e argônio”, e o néon da própria estrela. “Neste gás existe uma mistura de poeira e partículas, que eventualmente se tornarão componentes de novas estrelas e sistemas planetários.”

Alguns dos filamentos de detritos têm 10 bilhões de milhas (cerca de 100 unidades astronômicas) ou menos de diâmetro, o que os torna pequenos demais para serem discernidos até mesmo por Webb. Por outro lado, toda a Cas A se estende por 10 anos-luz, ou 60 trilhões de milhas, de acordo com a NASA.

Danny Milisavljevic, da Purdue University, que lidera a equipe de pesquisa, acrescentou: “Com a resolução do NIRCam, podemos agora ver como a estrela moribunda se despedaçou completamente ao explodir, deixando para trás filamentos que parecem minúsculos cacos de vidro. todos esses anos.” “O estudo Cas A resolve agora estes detalhes, o que nos fornece uma visão transformadora sobre como esta estrela explodiu.”