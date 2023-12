Descoberta de um corpo de água de 12 bilhões de anos flutuando no espaço

Duas equipes de astrônomos lideradas por cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia descobriram o maior reservatório de água já descoberto no universo. Está a 30 bilhões de trilhões de milhas de distância de nós.

Sim, você leu corretamente. O maior reservatório do universo encontra-se, mais especificamente num quasar, um dos objetos mais brilhantes e violentos do universo.

A massa de vapor d’água é pelo menos 140 trilhões de vezes maior do que toda a água dos oceanos do mundo juntas.

Como o quasar está tão longe, foram necessários 12 mil milhões de anos para a sua luz chegar à Terra. Com as observações da equipa revelando uma época em que o Universo tinha apenas 1,6 mil milhões de anos.

“O ambiente em torno deste quasar é único porque produz esta enorme massa de água”, disse Matt Bradford, cientista do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA.

“É mais uma prova de que a água está espalhada por todo o universo, mesmo nos tempos mais antigos.”

Um quasar obtém sua energia de um enorme buraco negro que devora um disco circundante de gás e poeira. À medida que se alimenta, um quasar emite enormes quantidades de energia.

A descoberta da água não foi uma surpresa, pois os astrónomos esperam que o vapor de água existisse mesmo no início do Universo. No entanto, o vapor de água é um importante gás traço que revela a natureza do quasar.

Este quasar, em particular, mostrou vapor de água distribuído em torno do buraco negro numa região gasosa que se estende por centenas de anos-luz (um ano-luz equivale a cerca de seis biliões de milhas). A sua presença indica que o gás é invulgarmente quente e denso para os padrões astronómicos.

Segundo os astrônomos, esta descoberta destaca os benefícios da observação em comprimentos de onda milimétricos e submilimétricos. Este campo desenvolveu-se rapidamente nas últimas décadas e, para atingir todo o potencial deste tipo de investigação, os autores do estudo estão agora a conceber o CCAT, um telescópio de 25 metros que será construído no deserto chileno do Atacama. O CCAT permitirá aos astrônomos descobrir algumas das galáxias mais antigas do universo.

Você pode ler os papéis de ambas as equipes aqui E aqui.

