As doenças respiratórias disparam na cidade de Nova York, 15 estados: CDC

A cidade de Nova York é um dos poucos pontos críticos com taxas crescentes de doenças respiratórias neste mês. Relatórios do CDC.

Esta notícia surge na sequência de um relatório anterior dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, alertando também para um salto recente de 30% nas hospitalizações de pacientes com COVID-19. As taxas de hospitalização são Maior entre crianças pequenas e idosos.

Mas a COVID-19 é apenas uma das poucas doenças que causam dor de cabeça na área dos três estados, sem mencionar a maioria dos estados do Sul e a maior parte do Sudoeste, juntamente com a Califórnia.

Todos esses pontos críticos têm concentrações altas ou muito altas de coronavírus (COVID-19), infecção por vírus sincicial respiratório (RSV) ou gripe.

O horrível trio tem sido referido como a “tripla praga”.

Geórgia e Carolina do Sul são os dois piores estados do país. Mais perto de casa, o estado de Nova Iorque regista baixos níveis de doenças.

As taxas de doenças respiratórias estão atingindo o pico nos Estados Unidos. Direção-Geral da Saúde

“Tudo o que ouvimos não é sobre um novo vírus ou um novo patógeno, mas sim sobre coisas comuns que vemos a cada estação e que talvez aconteçam”, disse o Dr. Philip Huang, diretor de Saúde e Serviços Humanos do Condado de Dallas. Ele disse à ABC News.

“As medidas preventivas são todas iguais, sabe, fique em casa se estiver doente, lave as mãos, tussa na manga, não esfregue os olhos, nariz e boca e mantenha as vacinas em dia”.

As hospitalizações por gripe também estão aumentando – com um total de 5.753 casos na última semana de novembro e início de dezembro. Este número aumentou de 4.268 na semana anterior, Por dados do CDC.

Casos de RSV foram testemunhados Ligeira diminuição, nos últimos dias. Hospitais em Washington Reimpor mandatos de máscara interna Como forma de gerenciar o fluxo.

Os médicos aconselham cautela, pois os estados dos EUA estão registrando números elevados de casos de doenças respiratórias. Vladislav – Stock.adobe.com

Como se proteger durante a temporada epidêmica tripla

Em outubro, a Dra. Christine Englund, da Cleveland Clinic Prevê uma combinação indesejável de doenças Ele mostra sua cara feia neste inverno, depois de ver seus principais efeitos no ano passado.

Ela enfatiza que as melhores maneiras de se proteger são bastante padronizadas: ficar em casa quando estiver doente, lavar as mãos e lavar as áreas tocadas com frequência.

Englund também enfatiza a importância de se manter atualizado sobre as vacinas, especialmente a vacina COVID-19.

“Infelizmente, a Covid continua a sofrer mutações, por isso as vacinas anteriores que tínhamos já não são eficazes contra a Covid”, disse ela.

Atualmente, o CDC está rastreando a variante JN.1, originada de uma subvariante do Omicron.

Atualmente é responsável por cerca de um quinto dos casos.





