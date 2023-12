Taylor Swift vai ao jogo dos Chiefs com seus pais e irmão no Natal

É um caso de Natal em família para Taylor Swift!





A estrela pop, de 34 anos, passou as férias em Kansas City, onde o Kansas City Chiefs de seu namorado Travis Kelce enfrentou o Las Vegas Raiders – e Taylor trouxe sua família para se divertir.





A mãe Andrea, 65, e o pai Scott Swift, 71, juntaram-se à cantora de “Anti-Hero” quando ela entrou no Arrowhead Stadium na segunda-feira. Seu irmão Austin Swift também apareceu secretamente vestido de Papai Noel. Enquanto Swift estava a caminho do estádio, ela caminhou com o irmão ao seu lado. Seus pais os seguiram.





Enquanto isso, a mãe de Travis, Donna Kelsey, disse anteriormente à People que ela estaria na Filadélfia “para passar um tempo com meus netos e estamos torcendo pelo pai deles”, seu filho mais velho, Jason, que joga no Philadelphia Eagles.





Aylore Swift chega antes do jogo entre Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs no GEHA Field no Arrowhead Stadium em 25 de dezembro de 2023 em Kansas City, Missouri.

O passeio em família de Swift aconteceu pouco mais de uma semana depois que Scott também acompanhou sua filha a um jogo dos Chiefs no Gillette Stadium em Foxborough, Massachusetts, em 17 de dezembro.





Taylor Swift e Scott Swift assistem ao Kansas City Chiefs em 17 de dezembro.

Durante o jogo, Scott mostrou sua lealdade a Travis com uma camisa vermelha, enquanto Taylor usava um suéter cinza do Chiefs e um boné branco bordado com “87”, o número da camisa de Travis.





O pai da cantora conheceu Travis pela primeira vez no mês passado em Buenos Aires, Argentina, quando a estrela da NFL viajou para ver um dos shows de Taylor em sua turnê Eras.





Depois que a dupla se conheceu, Jason, 36 anos, provocou Scott em seu podcast de jogadores de futebol, Novas alturas com Jason e Travis KelcePor desistir de seu apoio vitalício ao Philadelphia Eagles para apoiar o novo namorado de sua filha.









Travis Kelce, Taylor Swift.

No episódio do podcast, Jason apontou que Scott usava um cordão para assistir sua filha no palco em Buenos Aires com Travis, o que levou o tight end a brincar que “ele tem todos aqui do lado bom, baby” – um aceno de cabeça à lealdade de sua antiga família, Swift pelo Team Jason.





“O que fazemos, Scott?” “Apenas um de cada vez, até que todos os bons cheguem”, disse o centro, Travis continuou.





Ignorando seu irmão, Jason respondeu, dirigindo-se diretamente a Scott: “Você vai deixar a beleza desse homem diabólico e o relacionamento dele com sua filha fugirem da sua vida de fã, Scott? Isso é ridículo.”