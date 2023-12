A esposa de Shane MacGowan, Victoria, responde ao Wham! Recorde de Natal nº 1

Inscreva-se agora no boletim informativo semanal gratuito de Roisin O'Connor. Ouça isto para ficar por dentro de todas as coisas relacionadas à música Obtenha agora Ouça este e-mail gratuitamente

A esposa de Shane MacGowan elogiou Wham! Depois dos anos 80, a dupla pop venceu The Pogues e alcançou o primeiro lugar no Natal.

Os MacGowans estavam disputando o topo das paradas com sua colaboração com Kirsty MacColl, “Fairytale of New York”, contra “Last Christmas” do Wham!. E a música de Mariah Carey “All I Want for Christmas is You”.

Os fãs dos Pogues têm torcido pelo 'Conto de Fadas de Nova York' após a morte de McGowan, aos 65 anos, em novembro, com sua esposa, a escritora e jornalista irlandesa Victoria Mary Clarke, dando seu apoio à campanha.

Lançada originalmente em 1987, a música alcançou a segunda posição e foi mantida no topo das paradas pelo cover de “Always on My Mind” dos Pet Shop Boys.

Ele voltou ao Top 40 de Natal do Reino Unido todos os anos desde 2005, mas nunca alcançou o número um.

Depois de uma batalha incomumente acirrada nas paradas, que se seguiu a cinco anos consecutivos em que a dupla LadBaby conquistou o primeiro lugar no Natal, foi revelado que Wham! Alcançou o cobiçado status, 39 anos após seu primeiro lançamento em 1984.

Apresentando Andrew Ridgeley e o falecido George Michael, Wham! Eles perderam o Natal número 1 em sua primeira tentativa depois de “Do They Know It's Christmas?” Para Band-Aid. Pegue o endereço.

Enquanto isso, “Fairytale of New York” alcançou a posição 6 no UK Christmas Singles Chart 2023, enquanto Sam Ryder do Eurovision ficou em segundo lugar com seu novo single “You're Christmas to Me”.

Andrew Ridgley com seu troféu nº 1 de Natal de 2023 (gráficos oficiais)

“Eu amo Wham!!! Nós amamos George”, escreveu Clark no X/Twitter na véspera de Natal, comemorando a conquista do Wham!

Reagindo à notícia de sexta-feira, 22 de dezembro, Ridgley disse em comunicado: “O Natal passado finalmente ascendeu ao Natal oficial número um, cobiçado e desejado, que sempre foi o objetivo principal.

“George estaria fora de seu controle (que) depois de todos esses anos, (nós) finalmente conseguimos o Natal nº 1. Ele escreveu Último Natal com a intenção de escrever o Natal nº 1”, disse Jug (Michael).

“Missão cumprida.”

Michael, que teve uma extensa carreira solo com singles de sucesso, incluindo “Careless Whisper”, morreu no dia de Natal de 2016, aos 53 anos.

Martin Talbot, executivo-chefe da Official Charts Company, disse que é difícil lembrar “do segundo artista de Natal mais do que Sam Ryder”, que fez mais de 30 shows nos últimos sete dias como parte de seus esforços para alcançar o principal. Gráfico.

“Sam realmente fez desta uma batalha nas paradas inesquecível – e ele deve se sentir consolado pelos muitos anos que uma música icônica como ‘Last Christmas’ levou para conquistar essa conquista mais valiosa nas paradas”, disse ele. “Só podemos esperar que Sam não tenha que esperar muito. Ótimo trabalho, Sam – você já é um vencedor aos nossos olhos!”