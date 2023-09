Steve Martin e Frank Oz questionam relatos de tratamento cruel em Little Shop Of Horrors

Tanto Steve Martin quanto Frank Oz emitiram declarações neste fim de semana contradizendo um relato do novo livro de memórias de Miriam Margulies, no qual Harry Potter O ator escreveu que Martin “não se desculpou nem se desculpou” no set Pequena Loja dos HorroresEle a deixou “repetidamente socada, esbofeteada e derrubada no chão”.

Margolyes apareceu em uma edição da adaptação cinematográfica de Oz de 1986 do musical de comédia de terror: “The Dentist!” Onde Orin Scrivello de Martin, DDS, abre seu próprio consultório odontológico. Isso inclui dar um soco no rosto de sua assistente (Margolis) e depois jogá-la contra uma porta. No romance de Margolis – publicado em seu novo livro Mariam!E Como mencionei diverso– Ela escreveu que “durante meu único número musical (“O Dentista!”), levei uma pancada na cara por portas abertas o dia todo. Fui repetidamente socada, esbofeteada e derrubada por um desagradável e sem remorso Steve Martin. Talvez fosse dele. estilo de atuação – e [I] Cheguei em casa irritado e com uma forte dor de cabeça. (Mais tarde, ela acrescenta que Martin era “um gênio inegável”, mas que era “terrível para mim… não me deixe dizer que nunca sofri em nome da arte”).

Martin emitiu uma declaração contestando as alegações de Margulies – observando especificamente que ele ignorou a segurança dela enquanto filmavam juntos:

Quando li Mai pela primeira vez A descrição depreciativa de Ream Margulies de nossa cena em Pequena Loja dos Horrores, Eu estava surpreso. Lembro que tínhamos uma boa comunicação como atores profissionais. Mas quando fica implícito que eu a machuquei ou fui de alguma forma negligente em fazer acrobacias, tenho que me opor. Lembro-me de ter tomado muito cuidado com o soco falso – o mesmo cuidado que teria com qualquer cena semelhante. Ela me garantiu que estava se sentindo bem, fizemos algumas fotos bem-sucedidas e saímos juntos. Nunca houve qualquer contato físico entre ela e eu, casual ou não, nesta cena ou em qualquer outra cena que filmamos.

Os representantes de Martin também repassaram uma declaração de Oz, que trabalhou com Martin em vários filmes :

Sempre pratico movimentos físicos em câmera lenta. A cena deveria incluir um soco falso. Está confuso o que você está falando. Não é o Steve que conheço ou qualquer pessoa que o conheça. Ele sempre foi profissional e respeitoso com todos em todas as minhas sessões de fotos.

Margulies – Atriz veterana com quase 200 créditos em seu nome, incluindo o papel da Professora Sprout em Harry Potter Filmes – Ele nunca se desculpou por expressar problemas com outros atores. Ou seja: Sim: inclui desta vez Ela diz que Arnold Schwarzenegger peidou na cara dela enquanto fazia isso Fim dos dias. (Schwarzenegger nunca comentou sobre isso Qual reivindicação especial.)