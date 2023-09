As greves de Hollywood entram em uma nova fase com o surgimento de programas diurnos como o retorno de Drew Barrymore

Tempo estimado de leitura: 5-6 minutos

NOVA IORQUE – “The Drew Barrymore Show” começará a transmitir novos episódios na segunda-feira, mas grande parte da controvérsia fora do ar permanecerá em seu apresentador regular.

Barrymore – filha de uma orgulhosa dinastia de atores – está preparando novos cenários para seu talk show, apesar dos piquetes fora de seu estúdio, enquanto a televisão diurna se torna o mais recente campo de batalha na contínua luta trabalhista de Hollywood.

“Já se passaram quase quatro meses desde esta greve e não é surpreendente que haja dissidentes”, disse Michael H. Leroy, professor de trabalho e relações de emprego na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign. “Eu não poderia prever que isso aconteceria na televisão durante o dia, mas todo mundo tem um ponto de ruptura em uma disputa trabalhista.”

“The Drew Barrymore Show”, que está operando sem seus três redatores sindicalizados, não é o único programa diurno que está sendo retomado. “The View” está de volta para sua 27ª temporada na ABC, enquanto “Tamron Hall” e “Live With Kelly and Ryan” – que não estão sujeitos às regras do Writers Guild – também estão produzindo novos episódios. “The Jennifer Hudson Show” e “The Talk” também serão retomados na segunda-feira.

Enquanto os anfitriões e convidados não discutirem ou promoverem trabalhos abrangidos por contratos televisivos, teatrais ou de transmissão ao vivo, não estão tecnicamente a quebrar a greve. Isso ocorre porque os talk shows são regidos por um contrato separado – o chamado código de rede – do contrato para o qual os atores e escritores chamam a atenção. O código de rede também cobre reality shows, esportes, noticiários matinais, novelas e game shows.

“Sei que não há nada que eu possa fazer para tornar isso aceitável para aqueles que não concordam com isso. Aceito isso totalmente”, disse Barrymore em um vídeo postado na sexta-feira no Instagram e que mais tarde foi excluído. “Eu só quero que todos saibam que minhas intenções nunca mais foram me perturbar ou me machucar. Isso não é quem eu sou.”

A greve em curso opõe o Writers Guild of America e o Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists contra a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa Disney, Netflix, Amazon e outros.

O presidente da SAG-AFTRA, Fran Drescher, ao centro, fala durante um comício fora do estúdio da Paramount Pictures em 13 de setembro, em Los Angeles. A indústria cinematográfica e televisiva continua paralisada pelas greves de atores e roteiristas em Hollywood. (Foto: Richard Shotwell, Invision)

Zedd Ayers Dorn previu que o retorno dos apresentadores diurnos, produtores e equipes de estúdio levaria a algumas trocas estranhas., Escritor, professor e diretor do MFA em Redação para Tela e Palco da Northwestern University.

“É incrível que eles estejam voltando a trabalhar com seus escritores fazendo piquetes do lado de fora dos estúdios”, disse Dorn, membro do Writers Guild. “Eles estão literalmente caminhando ao lado do piquete de trabalhadores que dizem apoiar.”

A decisão de Barrymore de voltar ao ar foi recebida com desaprovação nas redes sociais. “Você tem o coração e a mente para atender melhor às necessidades desta comunidade”, escreveu um espectador no Instagram. Outro foi mais direto: “Você não pode interpretar um personagem generoso e conectado quando isso faz sentido para você financeiramente e depois perder quando sua carteira está em risco”.

A atriz e ativista Alyssa Milano, amiga de Barrymore há muitos anos, também criticou o retorno. Ele descreveu isso como “não uma grande jogada”.

“Eu a amo muito – cresci com ela – mas não tenho certeza se esse foi o movimento certo para atacar. Tenho certeza de que aos olhos dela é o movimento certo para ela e para o show, mas tão poderoso quanto o WGA e o SAG e o sindicato estão – não é uma grande jogada.”

A posição de Barrymore também foi recebida com alguma confusão desde sua retirada da apresentação do MTV Movie and TV Awards em maio., Os primeiros grandes prêmios são transmitidos durante a greve. “Ouvi os roteiristas e, para respeitá-los de verdade, deixarei de apresentar o MTV Movie & TV Awards em solidariedade à greve”, escreveu ela na época.

Desde então, ela perdeu outro trabalho como apresentadora: o National Book Awards, em novembro. A organização cancelou o convite “à luz do anúncio da retomada da produção de The Drew Barrymore Show”.

Leroy, que estuda conflitos entre trabalhadores e empregadores há 30 anos, alertou que programas de TV como a série de Barrymore podem pensar que podem sobreviver sem escritores sindicalizados, mas podem encontrar custos a longo prazo.

“Nenhum membro do Writers Guild trabalhará com este programa novamente”, disse ele. “É um momento de bem-estar ou de alívio de curto prazo para Drew Barrymore e talvez outros, mas no longo prazo, na minha opinião, eles basicamente se aposentaram antecipadamente.”

Ele apontou outras greves no passado que deixaram ressentimentos durante décadas, como quando os árbitros da Liga Principal de Beisebol entraram em greve em 1999. Novos árbitros foram contratados e combinados com árbitros veteranos, mas as tensões persistem.

“Pelos próximos 25 anos, esses árbitros não conversariam entre si se tivessem a tarefa de arbitrar os jogos juntos”, disse Leroy. “Vinte e cinco anos de intocabilidade. As pessoas não esquecem disso.”

Os espectadores que assistem aos novos episódios de talk shows diurnos hoje em dia encontrarão um cenário em mudança. Os convidados nem sempre são celebridades que apresentam programas de TV ou filmes de grande sucesso para promover. Desde o início da greve, autores, músicos e comediantes começaram a preencher as lacunas.

Esta semana, Neil deGrasse Tyson estava no “Live With Kelly and Ryan” falando sobre a ciência por trás do Hulk enquanto Cedric the Entertainer contava a Hall sobre seu primeiro romance. Matthew McConaughey estava no “The View” para promover seu livro “Just Because”.

Anfitriões como Barrymore podem estar em uma situação em que todos perdem – eles são contratualmente obrigados a retornar ao trabalho, mas certamente incorrerão na ira de seus colegas quando o fizerem. “Isso é maior do que apenas eu”, observou ela na semana passada.

Bill Maher, que também anunciou que voltaria ao seu talk show noturno, enquadrou seus motivos como um desejo de ajudar todos os seus funcionários, dizendo que os escritores “não são as únicas pessoas com questões, problemas e preocupações”.

Dorn não conseguia acreditar: “Eles falam sobre querer apoiar as pessoas que estão sobrevivendo. Mas Bill Maher e Drew Barrymore e os apresentadores do ‘The View’ não fazem apenas isso. Eles podem facilmente apoiar seus colegas .” “Os trabalhadores estão na indústria e dizem: ‘Não vamos alimentar o estúdio até que façam uma oferta justa'”, disse ele.

“Eles decidem, por uma série de razões complexas, voltar ao trabalho e, eventualmente, tentar acabar com a greve.”

×

as fotos

Histórias relacionadas

Últimas histórias de negócios