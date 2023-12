Stanford MBB está localizado no estado de San Diego, na mesma rua

Na quinta-feira, o basquete masculino de Stanford caiu para o estado de San Diego fora de casa por um placar final de 74-60. Guarda Estadual de San Diego Lamont Butler (18 pontos e 4 assistências) e um atacante Boa senhora (16 pontos, 4 rebotes) Os astecas assumiram a liderança ao derrubar Stanford Maxime Renaud (15 pontos e 7 rebotes) e um guarda Michael Jones (14 pontos) foram os melhores desempenhos dos Cardinals. O estado de San Diego melhorou para 10-2 no geral, enquanto o estado de Stanford caiu para 5-5.

Box Score: Stanford em San Diego State, quinta-feira, 21 de dezembro

Stanford assumiu uma vantagem inicial de 10-8, faltando 12:29 para o fim do primeiro tempo. O Cardeal estava firme. Jaedon LeDee cometeu duas faltas rápidas para os astecas e foi colocado no banco, ajudando os Cardinals a alcançar a vantagem inicial que conquistaram. Na verdade, Renaud fez seis pontos e fez um ótimo trabalho ao entrar na rede.

Faltando 4:04 para o fim do primeiro tempo, Stanford liderou por 26-22 após o gol de Reynaud. Ele continuou sua presença confiável de pontuação com oito pontos. Os Cardinals fizeram tudo o que puderam para construir uma vantagem, mas os astecas estavam lá para manter a liderança.

No intervalo, o San Diego State liderava por 34-32. Brandão Anjo Ele cometeu uma virada ridícula fora de campo pouco antes do intervalo. Ele jogou a bola para o outro lado da quadra, onde ela ricocheteou na tabela. Mika Parrish Ele pegou o rebote para os astecas antes de passar para Darrion Trammellque fez uma bandeja para bater a campainha.

Parrish liderou os astecas com 10 pontos em 4-8 arremessos de campo, enquanto Butler marcou oito pontos. Raynaud liderou o Cardinal com 10 pontos e cinco rebotes. Os Cardinals estavam firmes, mas tiveram que se preocupar com a volta de LeDee ao jogo no segundo tempo.

O San Diego State lideraria por 47-35 faltando 15:59 para o final. O cardeal começou a desaparecer. LeDee estava encontrando um caminho para os astecas ao chegar a sete pontos. Os astecas estavam em uma sequência de 9-0.

O San Diego State lideraria por 54-43 faltando 11h30 para o fim. Stanford estava tentando sair, mas sem ele Spencer Jones Durante toda a noite, seu ataque lutou. Michael Jones tinha acabado de se juntar a Maxime Renault com 10 pontos. O esforço não foi um problema, mas o San Diego State parecia ser o melhor time, já que Butler somou 13 pontos.

O San Diego State lideraria por 60-45 faltando 7:52 para o final. Os astecas continuaram a manter um controle rígido enquanto Stanford começava a forçar demais as coisas.

Faltando 3:48 para o fim do jogo, o San Diego State liderava por 64-53. O Cardeal estava tentando voltar ao assunto, mas o tempo estava acabando. Andrej Stojakovic Agora estava ficando um pouco mais fácil para o Cardeal com seis pontos, mas já era tarde demais. Eles precisavam mais dele. Raynaud e Jones marcaram 12 pontos cada um para o Cardeal.

O San Diego State venceria por 74-60. Com Spencer Jones de fora, o resultado não foi muito surpreendente, mas ainda assim foi decepcionante para o Cardinal não ter conseguido pelo menos torná-lo mais competitivo.

Ao olhar para a folha de estatísticas, a maior coisa que vem à mente é Stanford atirando de 3 a 20 na faixa de 3 pontos. Com o arremesso de 3 pontos sendo uma parte tão importante de sua identidade, Stanford não pode esperar vencer ninguém, muito menos um oponente marginalmente classificado como o San Diego State, se seu arremesso de 3 pontos estiver errado. É por isso que foi bom ter Spencer Jones lá. Ao mesmo tempo, eles precisam aprender a criar um ataque melhor se o arremesso de três pontos não cair. Às vezes é preciso optar por algo diferente e o Cardeal não poderia fazer isso.

O próximo jogo de Stanford será em casa contra o Arizona State, na sexta-feira, 29 de dezembro, às 20h, horário do Pacífico. Isso será transmitido pela ESPN2.

Nota: guarda estudantil da Universidade de Stanford Canaã Carlisle Ele deixou o jogo no final do segundo tempo com uma aparente contusão no joelho. Não há nenhuma palavra oficial sobre o rumo de seu status.

